Catherine Zeta-Jones: "El cine español sigue siendo uno de los más fuertes de Europa"

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La actriz galesa Catherine Zeta-Jones ha mostrado su profunda admiración por la industria audiovisual española, a la que considera "una de las más fuertes de Europa".

Durante una reciente entrevista con Europa Press para presentar su nueva serie, 'Kill Jackie', la intérprete ha elogiado el "increíble talento" que el séptimo arte nacional ha demostrado tener durante las últimas décadas. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo tanto de sus cineastas como de sus actores, destacando el talento de figuras de renombre internacional como Penélope Cruz, Javier Bardem, su actual compañero de reparto Óscar Jaenada y, muy especialmente, Antonio Banderas, al que ha definido con cariño como su "favorito personal". "Creo que el cine español sigue siendo uno de los más fuertes de Europa", ha sentenciado.

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Este reconocimiento a las estrellas españolas está estrechamente ligado a su propia trayectoria y a la fuerte conexión que siempre ha sentido con España. De hecho, la actriz ha recordado con gran sentido del humor cómo su trabajo junto al actor malagueño en las dos películas de 'El Zorro' generó una curiosa confusión sobre sus orígenes. "Durante muchos años la gente pensaba que era de España y se me acercaban en la alfombra roja hablándome en un español muy, muy rápido", ha relatado.

Aunque admite que lograba entender algo si le hablaban despacio, Zeta-Jones ha bromeado asegurando que durante un tiempo logró "convencer a la gente" de que realmente era española".

Pese a este arraigo emocional y a la divertida anécdota de su "falsa" nacionalidad, la oscarizada actriz ha reconocido entre risas que es "muy perezosa" a la hora de estudiar y perfeccionar el idioma. Sin embargo, no descarta dar el salto en un futuro y ha confesado su firme deseo de poder protagonizar "algún día un proyecto en español".

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SIDSE BABETT: PEDRO ALMODÓVAR, "GRAN HÉROE"

Por su parte, la danesa Sidse Babett, que también forma parte del elenco internacional de la nueva serie 'Kill Jackie', también ha aprovechado la presentación del proyecto para declarar su profundo amor por el cine español. Durante una entrevista, la intérprete ha confesado ser una absoluta admiradora de la industria española desde los inicios de su carrera, situando a un director por encima del resto. Según ha revelado, su "gran héroe" en el cine no es otro que Pedro Almodóvar, un cineasta que la ha marcado profundamente y que sigue siendo su mayor referente a día de hoy, como ha asegurado.

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La actriz ha recordado que cuando era muy joven llegó a protagonizar una película concebida como un homenaje directo al aclamado director manchego. Al analizar qué es lo que más le atrae de los proyectos concebidos en España, ha destacado la intensidad y autenticidad de los papeles, alabando la capacidad de los creadores españoles para dar vida a "personajes jugosos, llenos de vida, sudor y sangre".

"Me encantaría. Por favor, llamadme", ha dicho sobre la posibilidad de ponerse a las órdenes de algún director español y sumarse a la lista de talentos internacionales que ruedan en España.