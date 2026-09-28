Ucrania anuncia la "liberación" de tres localidades en la región de Donestk

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El Ejército de Ucrania ha informado este lunes de que ha recuperado tres localidades en la región de Donetsk, hasta ahora ocupadas por tropas rusas, al tiempo que ha tomado el control de otras dos aldeas en la misma zona.

En concreto, el Tercer Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha señalado que Nove, Ridkodub y Katerinivka han sido "liberadas" mientras que sus tropas han "recuperado el control" de Karpivka y Novomijailivka, todas ubicadas en la división entre el oblast de Donetsk y el de Járkov.

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"Las bajas enemigas fueron de 2.000 hombres y más de 250 rusos fueron capturados. Así concluyó la tercera temporada de 'Vivaldi', un punto de inflexión para toda la operación", ha asegurado el general de brigada Andri Biletski, que ha cifrado en 51 kilómetros cuadrados el territorio retomado por Ucrania en esta operación.

Según este escuadrón, los militares rusos "se rindieron en unidades enteras junto con oficiales, pilotos y artilleros".

Biletski ha señalado Nove como "centro neurálgico del enemigo", por lo que retomar esta aldea supone "tener la iniciativa" en esta zona. "El enemigo estaba convencido de que la dirección principal del ataque era Shandrigolove-Zelena Dolina. Esto lo obligó a usar sus reservas sin sentido en contraataques en esa dirección. Los rusos perdieron el golpe decisivo, que se centraba en la toma de Nove", ha asegurado el comandante militar ucraniano.

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De esta forma ha detallado que sus tropas han usado BTR-60, transporte blindado de fabricación soviéticos como "complejos kamikaze robóticos". "Estos volaron las fortificaciones enemigas más fuertes", ha apuntado.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.