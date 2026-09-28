Georgescu comparece ante la Justicia rumana por atentar contra el orden constitucional

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Bucarest, 28 sep (EFE).- El ultranacionalista rumano Calin Georgescu compareció este lunes ante el Tribunal de Apelación de Bucarest en el proceso en el que está acusado de atentar contra el orden constitucional por, supuestamente, planear una protesta violenta en la capital rumana en diciembre de 2024.

Georgescu fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2024, anuladas por el Tribunal Constitucional en diciembre de ese año tras indicios de injerencia extranjera en el proceso electoral.

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El juicio contra el político y otras veinte personas comenzó el 9 de septiembre con un aplazamiento solicitado por los abogados defensores, que alegaron necesitar más tiempo para estudiar el expediente.

La vista volvió a aplazarse este lunes hasta el 12 de octubre, según la prensa local.

Varias decenas de simpatizantes de Georgescu se concentraron ante el tribunal con flores, banderas vuvuzelas, mientras las fuerzas de seguridad acordonaron la zona con vallas metálicas para evitar incidentes.

El político, de ideas ultraconservadoras y prorrusas, dijo a sus seguidores que Europa "está pidiendo la guerra" y que el euro "colapsará", y calificó de "pagano y antirrumano" el Gobierno propuesto por el eurodiputado conservador Siegfried Mureșan, cuya investidura el miércoles cuenta con escasas posibilidades de prosperar por falta de apoyos parlamentarios.

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Georgescu está procesado en otro caso por, presuntamente, hacer propaganda de los líderes rumanos aliados de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

A estos procedimientos se suma una tercera causa, en la que fue detenido durante 24 horas la semana pasada y en la que está acusado de integrar un grupo delictivo organizado y de cometer un fraude por más de un millón de euros.EFE

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