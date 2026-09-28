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El español Alejandro Davidovich se mete en la final del torneo de Chengdú

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El tenista español Alejandro Davidivich se ha metido este lunes en la final del torneo de Chengdú, de categoría ATP 250 y que se disputa sobre superficie dura, tras remontar en semifinales al georgiano Nikoloz Basilashvili (4-6, 6-4, 6-3) en casi dos horas de encuentro.

Alejandro Davidovich disputará este martes la quinta final de su carrera en el circuito ATP. Una final en la que intentará sumar su primer título y a la que llega tras remontar en semifinales al georgiano Basilashvili, que tomó ventaja en el partido tras un sobresaliente primer set al saque. Sin embargo, el malagueño fue capaz de darle la vuelta al encuentro siendo certero en tres de los cuatro puntos de 'break' en la segunda y tercera manga.

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Y es que, el primer set cayó del lado del georgiano gracias a un solitario 'break' en el primer juego del partido. Un comienzo titubeante que le costó ceder su primer parcial en el torneo. Eso sí, Davidovich reaccionaría en el arranque de la segunda manga con un parcial de 3-0, a la que respondería Basilashvili con un rotura en el séptimo juego. Así, con todo igualado, dos nuevos juegos consecutivos del español, con el marcador (4-4), le permitieron igualar a un set el partido.

En la tercera y definitiva manga, Davidovich supo aprovechar una de sus dos únicas opciones de rotura para tomar tierra de por medio en el marcador, así como sufrir con su saque para salvar seis bolas de 'break' en contra. Y en el noveno juego, al saque y en la primera bola de partido, el tenista andaluz cerró su pase a la final. Un partido por el título en el que se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz o al canadiense Denis Shapovalov.

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