Se dispersan la mayoría de participantes del bloqueo de la primera marcha de Orange en Portadown en 28 años

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Cientos de manifestantes han decidido dispersarse pasada la madrugada tras participar una concentración que ha impedido la marcha de la unionista Orden de Orange por la calle Garvaghy, en la localidad de Portadown, del condado norirlandés de Armagh, después de que haya sido autorizado este desfile por primera vez en 28 años tras los disturbios acontecidos entre 1995 y 1997, cuyas ramificaciones redundaron en violencia en múltiples áreas de Irlanda del Norte.

El polémico desfile, previsto inicialmente para las 08.00 horas (09.00 horas en la España peninsular y Baleares), ha sido paralizado durante toda la jornada por los vecinos de Garvaghy Road, que se han reunido en la calle encadenando sus brazos para impedir la marcha. Ahora, la mayoría de ellos han abandonado la concentración, si bien algunos miembros de la Orden permanecen en el lugar y siguen teniendo la intención de intentar realizar la marcha, según ha recogido la cadena BBC.

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A última hora del domingo, el subjefe de distrito local de la Orden, Nigel Dawson, ha manifestado "decepción y frustración" ante lo que ha calificado como falta de un "plan policial adecuado" para permitir que la marcha siguiera adelante.

"Completaremos nuestro desfile de 1998 (primer año en que se prohibió su realización), que es lo que nos propusimos hacer esta mañana", ha asegurado, rechazando "rotunda e inequívocamente" que los 35 orangistas desplazados al lugar consideren retirarse a sus domicilios para pasar la noche.

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Por contra, el portavoz de la Coalición de Residentes de Garvaghy Road (GRRC, por sus siglas en inglés), Breandán Mac Cionnaith, ha celebrado el bloqueo: "Dijimos que no pasarían y logramos detenerlos", ha destacado. Ya por la noche y al dirigirse a los manifestantes mientras despejaban la zona, ha pedido que algunos permanezcan previendo que el enfrentamiento se "prolongaría durante un tiempo" y subrayando que su objetivo ahora era "asegurarse de frenar permanentemente" a los orangistas.

Asimismo, ha anunciado que se reunirá este lunes con el jefe de policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI), Hon Boutcher, y con el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Bryant. "Nos sentaremos a analizar cómo evitar esto para que esta comunidad no tenga que pasar por una situación así nunca más", ha indicado.

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A su vez, la ministra principal de Irlanda del Norte, la nacionalista irlandesa Michelle O'Neill, ha celebrado lo que ha enmarcado como "otra victoria para esta comunidad, que se ha mantenido firme en la defensa de su derecho a vivir libre de acoso e intimidación sectarios". "Esta comunidad no quiere esto, no quiere esta marcha", ha incidido horas después de pedir a los asistentes que permanecieran hasta, al menos, medianoche, como ha hecho la mayoría.

Su intervención no ha sido bien recibida por el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), principal formación unionista, Gavin Robinson, que la ha acusado de estar infringiendo la ley al manifestarse y había "incumplido su juramento del cargo".

"Es vergonzoso ver en las calles de Portadown a una ministra principal, a varios ministros y a diversos representantes electos participando en una protesta ilegal", ha espetado.

AUTORIDADES BUSCAN DIÁLOGO

Mientras tanto, el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, que ha instado a ambas partes a "redoblar los esfuerzos para llegar a un acuerdo", ha declarado --tras conversar con O'Neill y reunirse con representantes del DUP, el Partido de la Alianza, el Partido Unionista del Úlster (UUP) y el Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP)-- que "hay varias ideas sobre la mesa" para avanzar, pero que "todavía no tenemos una solución".

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Horas antes, el primer ministro Andy Burnham pidió "calma a todas las partes", señalando que se han logrado "grandes avances en Irlanda del Norte y no queremos que la situación retroceda".

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha hecho un llamamiento a la calma, aunque ha calificado de "incomprensible y errónea" la decisión inicial de la Comisión de Desfiles de autorizar la marcha.

También el jefe del PSNI, Jon Boutcher, se ha manifestado, defendiendo que el operativo policial "contribuyó a garantizar que no hubiera violencia ni disturbios" pese a unas últimas 24 horas "muy difíciles" para su personal.

Asimismo, ha añadido que el cuerpo policial, "independientemente de lo que haya ocurrido o de qué grupo lo haya protagonizado", ha estado "recopilando pruebas". "Ya nos ocuparemos de ello en el momento oportuno", ha declarado, expresando su deseo de que todos encuentren "una salida digna a la situación actual", aunque añadió que es necesario mantener un "diálogo a más largo plazo".

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