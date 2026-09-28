30-26. Los Broncos remontan un 0-16 y fulminan a los Rams

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Chicago (EE.UU.), 27 sep (EFE).- Los Denver Broncos remontaron un 0-16 este domingo y ganaron por 30-26 a Los Ángeles Rams en el Empower Field de Denver con un 'touchdown' decisivo del 'quarterback' Bo Nix en el último minuto.

Nix acabó el partido con 186 yardas lanzadas, dos pases de anotación y un 'touchdown' por tierra en el último minuto que entregó a Denver la segunda victoria en tres partidos este curso.

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En los Rams, Matthew Stafford sumó 390 yardas y dio dos pases de anotación, antes de ser interceptado dos veces en el último cuarto por Talanoa Hufanga .

Los Rams tomaron una ventaja de 16-0 en la primera mitad, con un pase de anotación de cinco yardas de Stafford para Tyler Higbee y tres goles de campo anotados por Harrison Mevis.

Pero en la segunda mitad los Broncos reaccionaron con 30 puntos que revolucionaron el partido.

Bo Nix fue protagonista con dos pases de anotación, el primero de cinco yardas para Pat Bryant, y el segundo, de ocho yardas para Nate Adkins. Además, estuvo perfecto en las conversiones de dos puntos que igualaron el choque.

El cuarto período fue espectacular. Los Rams tomaron ventaja 19-16 con otro gol de campo de Mevis y los Broncos contestaron con un 'pick 6' de Talanoa Hufanga a Stafford.

El veterano QB de los Rams se tomó la revancha de forma inmediata con una maravillosa línea de 48 yardas de Stafford para el 'touchdown' de Konata Mumpfield.

Pero los Broncos tuvieron la última palabra, con un TD decisivo de Bo Nix en el último minuto que entregó a los locales una vibrante victoria.

El último empuje de los Rams acercó a los angelinos hasta las 14 yardas, pero acabó con otra interceptación de Hufanga.

La tercera semana de la NFL dejó una victoria de los Baltimore Ravens por 34-31 sobre los Dallas Cowboys en el Maracaná de Río de Janeiro, decidida con un gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop en el último segundo. Lamar Jackson lanzó dos pases de anotación y Derrick Henry aportó 89 yardas y dos 'touchdowns'.

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Aaron Rodgers, a sus 42 años, condujo a los Pittsburgh Steelers al triunfo por 30-27 ante los Cincinnati Bengals, con 292 yardas y tres pases de anotación. Los San Francisco 49ers vencieron 36-30 a los Arizona Cardinals, liderados por Brock Purdy, autor de 297 yardas y tres pases de 'touchdown', dos de ellos para George Kittle.

Los Kansas City Chiefs conservaron su paso perfecto al imponerse 24-10 a los Miami Dolphins, con dos envíos de anotación de Patrick Mahomes.

Los Washington Commanders derrotaron 33-31 a los Seattle Seahawks, pese a los cuatro pases de touchdown de Sam Darnold, mientras los Minnesota Vikings vencieron 23-16 a los Tampa Bay Buccaneers.

Los Detroit Lions superaron 31-24 a los New York Jets, impulsados por dos anotaciones por tierra de Jahmyr Gibbs, y los Jacksonville Jaguars aplastaron 35-6 a los New England Patriots. EFE