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Escribir con honestidad China Hoy entrevista a Han Dong

PR Newswire

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BEIJING, 27 de septiembre de 2026

BEIJING, 27 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En octubre, el escritor y poeta Han Dong viajará a México para participar en el programa de residencia literaria "Escritores chinos de renombre descubren América Latina", en el marco del cual recorrerá Ciudad de México, Puebla y la península de Yucatán, y asistirá a un seminario internacional sobre poesía china. En vísperas de este viaje, la edición en español de China Hoy tuvo un encuentro con el escritor, quien reconoce que, hasta el momento, su conocimiento de la región se había forjado mediante la lectura de "escritores mexicanos como Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes, que han ejercido una profunda influencia en toda una generación de escritores chinos".

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Para Han Dong, "la poesía y la narrativa son dos formas de trabajo completamente distintas. Escribir una novela puede ser una actividad cotidiana: se puede avanzar paso a paso y, aunque haya momentos en los que no consiga escribir, siempre puedo leer o pensar en cómo continuar la trama. La poesía, en cambio, es mucho más espontánea y depende en mayor medida del estado creativo y de la inspiración".

El autor, que reflexionó en la entrevista en torno a los desafíos que plantea la singularidad lingüística de la poesía en chino al ser traducida, señaló que "sea cual sea la lengua a la que se traduzca un poema, el resultado debe ser un texto de calidad dentro de esa lengua. Sin traducción, sería muy difícil que las civilizaciones perduraran y se desarrollaran. Al traducir de una lengua a otra, el traductor también crea".

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"Los seres humanos tendemos por naturaleza a rechazar una cultura completamente uniforme y aspiramos a formas de expresión diversas. Incluso los principales creadores occidentales buscan constantemente inspiración en civilizaciones antiguas y culturas consideradas periféricas. A medida que aumente la influencia global de China, nuestra literatura también podría ganar presencia en la corriente principal de la literatura mundial", añadió.

Para Li Li, redactor subjefe de Jiangsu Phoenix Literature and Art Publishing, en su última colección de poemas, El árbol desollado, Han Dong reúne 128 poemas inéditos "que abordan una y otra vez aquello que forma parte de la experiencia de todos: el tiempo, la muerte, la vida cotidiana, los cambios, el amor, la pérdida, el envejecimiento y las despedidas".

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Enlaces a los artículos: https://www.chinahoy.com.cn/2018/wh/202609/t20260924_800447626.html

https://www.chinahoy.com.cn/2018/wh/202609/t20260924_800447627.html

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/escribir-con-honestidad-china-hoy-entrevista-a-han-dong-302891144.html

FUENTE China Hoy