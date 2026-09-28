Rescatan a 40 migrantes y dos cadáveres tras naufragio de embarcación en Puerto Rico

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San Juan, 28 sep (EFE).- La Guardia Costera estadounidense en San Juan informó este lunes el rescate de cuarenta migrantes y de dos cadáveres tras el naufragio de una embarcación en la isla de Mona, una reserva natural situada en el oeste de Puerto Rico.

Según el comunicado difundido por las autoridades, los tripulantes del buque 'Tripiti' informaron al mediodía a los operadores del Sector San Juan de la Guardia Costera del rescate inicial de cuatro personas que se encontraban en el agua quienes estimaban que aún había unas sesenta personas a bordo de la embarcación.

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Los guardacostas continúan con las labores de búsqueda y rescate para hallar a los más de 15 desaparecidos en accidente.

De acuerdo a la Guardia Costera, la embarcación improvisada volcó el domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), después de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

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Ninguno de los tripulantes llevaba chalecos salvavidas.

Isla de Mona está situada en el canal homónimo, que separa a Puerto Rico de República Dominicana, una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU. EFE

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