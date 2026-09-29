Trump desmiente a su embajador en Pekín sobre su supuesta oferta de armas a China: "Hablaba de Taiwán"

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este lunes haber planteado a su homólogo chino, Xi Jinping, la posibilidad de venderle armas, como afirmó en la víspera el embajador estadounidense en China, David Perdue, de quien ha afirmado que "probablemente hablaba de Taiwán", territorio reclamado por Pekín y a cuyas autoridades vende armas Washington, si bien la Administración Trump retiene desde principios de año un milmillonario paquete armamentístico.

"Nunca había oído hablar de eso, tendré que preguntarle", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca sobre las palabras de Perdue en una intervención en la que ha subrayado que ese ofrecimiento no tuvo lugar.

PUBLICIDAD

Trump ha considerado que "probablemente a ellos (las autoridades chinas) les gustaría comprarlo", alegando que Estados Unidos "fabrica mejor equipamiento que ellos", por lo que "tal vez sea una buena idea" para Pekín. "Pero no lo discutimos", ha incidido.

En este sentido, ha argumentado que, "probablemente", el embajador estadounidense "hablaba de Taiwán".

En la víspera, David Perdue declaró: "El presidente Trump sigue diciendo: 'Oye, vendemos armas a otras personas en todo el mundo'; de hecho, en un momento dado le preguntó al presidente Xi si le interesaría comprar algunas". Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado afirmó para Europa Press que "no existe ninguna oferta ni plan para vender armas" a China, subrayando que "la legislación estadounidense prohíbe la venta de armas" a Pekín.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones llegan en un punto clave de las relaciones sino-estadounidenses, después de que ambos países hayan acordado poner en marcha un marco de diálogo comercial orientado a estudiar restricciones arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) por cada parte, según los términos de referencia de la nueva Junta de Comercio bilateral.

Mientras, el Ejecutivo estadounidense --obligado por ley desde 1979 a enviar armas para uso defensivo a Taiwán-- retiene una venta de armas a Taiwán por valor de 14.000 millones de dólares (12.295 millones de euros). El propio Trump afirmó en mayo estar reteniendo las ventas de armas a Taiwán porque constituían una "muy buena baza negociadora" con respecto a China.

PUBLICIDAD