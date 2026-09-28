Tennessee ejecutará el miércoles a Christa Pike, primera mujer en 200 años

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Nueva York, 28 sep (EFE).- Tennessee tiene previsto ejecutar este miércoles a Christa Pike, quien se convertiría en la primera mujer en recibir la pena capital en ese estado en más de 200 años.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp, y un amigo, pero es la única que recibió la pena capital como castigo.

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Shipp, que entonces tenía 17 años y la ley le protegía de la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua.

A Colleen la torturaron y cortaron con un cortador de caja, le tallaron un pentagrama en el pecho y le quitaron un pedazo de la calavera, cuando Pike tenía 18 años

"Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón", señaló en una grabación de audio sin editar, compartida por sus abogados al New York Times.

"Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", afirmó al diario.

El Times destaca que algunos expertos cuestionan si sería sentenciada de esta manera hoy ya que el abuso que sufrió en su infancia no se presentó durante el juicio, tema que ahora defensores piden a los jueces y jurados que consideren en la sentencia.

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Mientras esperaba en el corredor de la muerte en aislamiento fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, que según sus abogados contribuyeron a su estado mental durante el asesinato.

"Christa Pike probablemente no sería sentenciada a muerte si fuera juzgada hoy. Mucho ha cambiaod dijo al Times Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. .

La madre de Colleen, May Martínez, que reside en Florida, hace lo posible por estar presente en la ejecución de Pike y lamenta que nadie se acuerde ya de su hija, de la que dijo era generosa, le gustaban los juegos de bolos y de computadora.

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Estaba en Tennesse tras inscribirse en un programa educativo de Job Corps que le permitiría perseguir una carrera en las computadoras.

A principios de septiembre expertos de la ONU pidieron a EE.UU y a las autoridades de Tennesse que detuvieran "de inmediato" la ejecución y conmutaran la sentencia de Pike al recordar que vivió abusos en su infancia y sufrimiento físico y psicológico en el corredor de la muerte.

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Mientras que Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña de recaudación de firmas para pedir al gobernador del estado, Bill Lee, que detenga la ejecución y le otorgue un indulto.

De acuerdo con Amnistía, Pike sufrió violación, la violencia sexual y física, el abuso y el abandono en su infancia. EFE