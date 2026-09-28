Paz dice que Morales "no merece ni un muerto más" ante amenazas de protestas en Bolivia

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La Paz, 28 sep (EFE).- El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que Evo Morales "fue el peor presidente" del país y que "no merece ni un muerto más", ante las amenazas que hicieron el exgobernante y sus seguidores de iniciar movilizaciones los próximos días contra las medidas económicas del Gobierno.

Paz habló con los medios en La Paz tras retornar al país después de su viaje a Estados Unidos, donde la anterior semana participó en la Asamblea General de la ONU y sostuvo otras reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región y autoridades de organismos internacionales.

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El mandatario afirmó "que el expresidente (Morales) no merece ni un muerto más", en referencia a los más de 50 días de protestas callejeras y bloqueos de carreteras que dejaron al menos 16 fallecidos, entre mayo y junio, medidas protagonizadas por sindicatos obreros, campesinos y sectores afines a Morales.

"Nos dejó el país arrasado, sin gas, sin reservas, perdimos el mercado (de gas) de Argentina. Es el mismo señor que nos dejó Bolivia arrasada el que nos pide en octubre que nos confrontemos, bajo el discurso de la revolución", manifestó Paz.

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El gobernante insistió en que el también líder cocalero "en 20 años destrozó" al país y sostuvo que "no hubo en la historia un peor presidente que Evo Morales que destruyó el futuro de la patria".

También acusó a Morales "de subir a menores" de edad al avión presidencial y de ser un "pedófilo", aludiendo a la orden de captura contra el exgobernante por una investigación por trata agravada de personas, en la que se le acusa de haber tenido una relación con una menor con quien supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando aún era presidente.

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"Ese es el señor que nos pide que nos matemos entre bolivianos", insistió el mandatario y sostuvo que si Morales "tiene algo que decir", que se siente "a la mesa a negociar".

Morales lideró el sábado un congreso con cientos de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro del país, donde permanece desde octubre de 2024 resguardado por sus seguidores para impedir su captura por el caso de supuesta trata.

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En ese encuentro, el exmandatario emplazó a Paz a abrogar "las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales" y señaló que "si no es de buenas, va a ser a malas", advirtiendo con el inicio de movilizaciones desde el 13 de octubre.

Al margen de la causa por trata agravada de personas, en julio la Fiscalía emitió otra orden de aprehensión contra Morales por alzamiento armado y terrorismo, entre otros delitos, acusado de liderar las protestas de mayo y junio con las que se exigió la renuncia de Rodrigo Paz.

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La crisis que vivió Bolivia en esos meses dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares. EFE