El papa: Las preocupaciones sobre la IA "deben tomarse en serio" y no son "fake news"

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A bordo del avión papal, 28 sep (EFE).- El papa León XIV afirmó este lunes que "las preocupaciones planteadas por muchos expertos, especialistas en inteligencia artificial, deben tomarse en serio", en respuesta a los periodistas en la rueda de prensa de regreso de su visita a Francia.

"No creo que sean noticias falsas, como algunos han dicho, para intentar obtener algún beneficio, ya sea financiero o de otro tipo", añadió el pontífice estadounidense que, agregó, que si alguien le preguntase si "entró en modo pánico" diría que por "ahora duerme tranquilo".

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Explicó a los medios, entre ellos EFE, que justo hoy leyó que el director de la sociedad electrónica NVIDIA afirmó "haber encontrado una manera de insertar en la IA ciertas salvaguardas, por así decirlo, o límites, para que no se salgan de sus unidades particulares y causen el daño del que se habla".

"Este es un problema que creo que debemos abordar en profundidad", observó.

Por ello hizo un llamamiento para seguir "invitando a líderes políticos, líderes en IA, organizaciones sociales y asociaciones a reunirse y analizar lo que ya está sucediendo y lo que podría ocurrir en el futuro".

"Simplemente decir: oh, no va a suceder y cerrar los ojos ante ello, creo que probablemente no sea la manera más responsable de proceder", aseveró.

Recordó además que el Vaticano ha organizado su propia comisión sobre inteligencia artificial, que, por un lado, comenzó como una forma de coordinar lo que se hace en la Santa Sede, cómo se utiliza la IA, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios.

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Explicó que desde que publicó la encíclica 'Magnifica Humanitas' sobre el tema ha recibido muchos contactos y se está promoviendo "el diálogo, el estudio y la investigación para encontrar maneras de asegurar que la IA no llegue a un punto en el que pueda destruir a la humanidad". Dijo que es "relativamente optimista" sobre ello.

"Creo que hay suficientes personas seriamente interesadas en eso y dispuestas a analizarlo más allá de las cuestiones, una vez más, de poder, quién llega primero... Pero tenemos que seguir trabajando. No podemos quedarnos de brazos cruzados y fingir que no va a pasar nada", subrayó. EFE

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