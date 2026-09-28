Flávio Bolsonaro critica la política económica de Lula en visita a comercios de São Paulo

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São Paulo, 28 sep (EFE).- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro criticó este lunes, durante una visita a comerciantes de la ciudad de São Paulo, las políticas económicas del mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

A una semana de la primera vuelta de los comicios, Bolsonaro afirmó que el pueblo brasileño "sufre con los altos impuestos" y llamó a los electores a ejercer el voto útil para no tener que ir a una segunda vuelta.

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"Brasil necesita cambiar rápido, nadie más aguanta este desgobierno", declaró el candidato ultraderechista durante una rueda de prensa a la salida del mercado.

Además, acusó a Lula, quien acaba de prohibir las apuestas deportivas y los casinos en internet, de ser el "padre" de los juegos digitales, al haber apoyado la regulación del sector al inicio de su mandato en 2023.

En medio de una gran aglomeración de aliados y seguidores y con gritos a favor y en contra, el senador visitó el barrio comercial de Brás y el mercado central de la que es la mayor ciudad de Brasil.

Le acompañó su aliado, el gobernador del estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, quien también aspira a reelegirse, aprovechó el acto para cargar contra las altas tasas de interés y su impacto sobre los emprendedores.

Bolsonaro tiene un 34 % de las intenciones de voto en la primera vuelta prevista para este domingo, frente al 39 % de Lula, según una encuesta divulgada este lunes que apunta a un leve aumento de la ventaja para el actual mandatario.

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El estado de São Paulo es una pieza clave en la disputa electoral, al ser el motor económico del país y también su región más poblada con 46 millones de personas.

En las últimas elecciones de 2022, el exmandatario Jair Bolsonaro, padre de Flávio, ganó en São Paulo con el 55 % de los votos frente al 45 % de Lula, que se impuso en el ámbito nacional.EFE

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