Otro ataque ruso contra el centro de Kiev alcanza una clínica y deja siete heridos

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Kiev, 28 sep (EFE).- Ocho personas resultaron heridas en un ataque ruso con dron que alcanzó una clínica privada y un edificio adyacente en el centro de la capital ucraniana, que ya ha había sido objetivo poco antes, también a plena luz del día, de otro bombardeo que mató a una persona en la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania.

“En estos momentos hay siete personas heridas, seis de las cuales trabajadores de (la clínica) Dobrobut”, dice la página de Facebook del centro médico, que ya había sido atacado en otra ocasión durante esta guerra.

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En total, más de veinte personas han resultado heridas este lunes en Kiev en los constantes ataques rusos con drones que viene sufriendo la capital desde hace días, según cifras publicadas por la Policía ucraniana.

Además de la clínica y del edificio histórico que alberga la Academia de las Ciencias, estos ataques rusos han provocado daños en varias viviendas, un centro de negocios, una gasolinera y varios negocios.

También este lunes, los ataques rusos han matado a tres personas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania. EFE

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