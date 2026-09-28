Estonia presenta un presupuesto que destina más del 5% del PIB en gasto en defensa

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El Gobierno de Estonia ha presentado este lunes su proyecto de presupuesto nacional que destina más del 5% del PIB en gasto en defensa, superando los objetivos de la OTAN, recalcando la seguridad como una de las prioridades en un contexto de recorte del gasto público.

Con esta cuentas, Estonia reservará 2.200 millones a la partida militar, superando la barrera del 5% del PIB. "Actualmente estamos entrando en una nueva situación de seguridad en nuestra región, Rusia se muestra mucho más agresiva", ha afirmado el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, en la presentación del proyecto, que según ha incidido responde a que toda la seguridad de Europa está en juego y "el próximo invierno y la próxima primavera serán cruciales no solo para Ucrania, sino para toda Europa".

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El presupuesto se dedicará al fortalecimiento de la defensa antiaérea y antimisiles, los ataques de largo alcance, el fuego indirecto y las capacidades antitanque, así como al aumento de las reservas de municiones. También hay partidas para desarrollar una defensa antiaérea multicapa, con el fortalecimiento de la vigilancia aérea y la mejora de la gestión de las operaciones aéreas y la continuidad de las bases aéreas.

En todo caso, este proyecto se enmarca en un plan de reducir el gasto estatal y rebajar el déficit por lo que continuará con los planes de adelgazar un 10% el gasto público hasta 2027. "Para reducir el déficit al 4% y disminuir la carga de la deuda futura y su crecimiento, tuvimos que dejar sin gastar otros 250 millones de euros", ha declarado el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en rueda de prensa, recogida por la cadena ERR.

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Michal ha sacado pecho de que la deuda pública de Estonia "sigue siendo una de las más bajas de Europa". "No consideramos justo vivir a costa de las generaciones futuras ni dejar a nuestros hijos con grandes deudas e intereses", ha defendido.

Asimismo este presupuesto está condicionado por las elecciones que celebrará el país en marzo, por lo que el dirigente estonio ha definido estas cuentas como "responsables" e insistido en que no generará deuda adicional al país.