Más de 14.000 minas antipersona desactivadas este año en el noroeste de Libia, según ONU

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Túnez, 28 sep (EFE).- Organizaciones nacionales e internacionales, con el apoyo de la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL), eliminaron en lo que va de año un total de 14.066 minas antipersona en diversas zonas de la ciudad de Misrata (noroeste), informó este lunes la representación de Naciones Unidas en el país magrebí.

Los trabajos, realizados en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno italiano, fueron ejecutados por Halo Trust -el grupo más grande del mundo dedicado a la retirada de explosivos remanentes de conflictos armados- y la Organización de la Paz Libia, con el respaldo de la UNSMIL y el Centro Libio para las Actividades Relativas a Minas.

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Durante la presentación del informe de retirada de explosivos en los primeros nueve meses del año en Misrata, la UNSMIL destacó la "importancia" de proteger a los civiles "contra los peligros de las municiones explosivas" y de "fortalecer las prácticas sólidas y la sensibilización sobre la gestión segura de las municiones y su manejo".

Las autoridades municipales solicitaron también el apoyo de las Naciones Unidas para la "limpieza de artefactos" en Zamzam, Al-Washka y Abu Qurayn, tres áreas de la zona de Misrata que no fueron revisadas durante los recientes trabajos.

Según el decano del municipio, Mahmoud Al-Saqruti, "los remanentes de guerra explosivos siguen siendo una fuente de preocupación para la seguridad de los civiles en estos lugares", por lo que -dijo- "urge que sean atendidos para garantizar la tranquilidad de la población".

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Por su parte, la jefa de la Oficina de la ONU para las Actividades Relativas a las Minas de la UNSMIL, Fatima Zreq, insistió en que "los civiles no deberían estar expuestos a tales peligros" y expresó su preocupación "por los efectos de las explosiones no planificadas que se repiten cerca de áreas pobladas en Libia y los daños que causan".

Asimismo, reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas de trabajar con sus socios libios para mejorar la seguridad de los civiles, con "medidas preventivas que eviten estas explosiones en el futuro".

Desde el inicio del conflicto libio en 2011, se han destruido y desactivado más de un millón de restos explosivos de guerra, según los registros del Servicio de las Naciones Unidas de Actividad contra las Minas (UNMAS) y la UNSMIL. EFE

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