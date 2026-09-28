Macron asistirá finalmente a la última misa de León XIV en Francia y a su despedida

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París, 28 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, revisó este lunes su agenda en Metz, donde León XIV finaliza su viaje apostólico de cuatro días a Francia, para asistir a la misa del pontífice en la catedral de San Esteban, informó el Elíseo, pese a que en un primer momento se descartó que asistiese a ninguno de los oficios religiosos del papa.

"El presidente de la República participará en la ceremonia de despedida de Su Santidad el papa León XIV del territorio francés. Para ello, el presidente reorganizó su agenda para asistir también a la misa que precede, en la catedral de San Esteban de Metz", informó una fuente del Elíseo.

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León XIV cerrará en Metz su primer viaje al país, tras tres días de actividades en París y Lourdes, donde congregó 800.000 y 150.000 personas, respectivamente, en las misas celebradas el sábado en la capital y el domingo en la ciudad del suroeste de Francia.

En Metz, noreste de Francia, en el departamento de Mosela, a unos 45 kilómetros de la frontera con Luxemburgo y unos 50 kilómetros de Alemania, el pontífice participará en un encuentro interreligioso y dará un discurso sobre la paz y las raíces cristianas de Europa, en el que también intervendrá Macron.

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El jefe del Estado francés invitó a los líderes de la Unión Europea y de sus instituciones a ese evento, pero aún no se ha facilitado la lista de participantes.

La visita de León XIV concluirá con una misa en la catedral de San Esteban y la partida del papa a Roma desde el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorraine.

Durante su estancia en Francia, León XIV ha defendido la paz, la dignidad de los migrantes y advertido sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. También reiteró la oposición de la Iglesia a la eutanasia y pidió a los obispos franceses mantener la vigilancia frente a los abusos sexuales en la Iglesia.

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Según el Vaticano, más de 1,3 millones de personas acudieron a todos los actos del pontífice entre el viernes y el domingo. EFE