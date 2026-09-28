Las FDI anuncian la muerte de un francotirador de Hamás en el sur de Gaza

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de la muerte de Adi Adli Abed al Azaar, identificado por el Ejército israelí como integrante del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y francotirador de la organización, durante un ataque llevado a cabo en el sur de la Franja de Gaza.

Según un comunicado difundido por las FDI en redes sociales, el ataque tuvo lugar durante la víspera y tuvo como objetivo, según la versión israelí, neutralizar una amenaza considerada inmediata para sus fuerzas y para la población israelí.

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El Ejército hebreo ha apuntado que Al Azaar había participado recientemente en la planificación de acciones contra efectivos israelíes y civiles de Israel. Asimismo, le ha atribuido actividades destinadas a recuperar las capacidades operativas de Hamás en la Franja.

Las FDI han afirmado además que estas actuaciones se habrían producido en incumplimiento reiterado del alto el fuego. "El terrorista fue eliminado desde el aire con el objetivo de eliminar la amenaza", señala el comunicado castrense.

El Ejército israelí ha precisado que sus tropas, encuadradas bajo el mando del Comando Sur, continúan desplegadas en la zona "de acuerdo con el acuerdo" y ha asegurado que mantendrán sus operaciones frente a cualquier situación que consideren una amenaza inmediata.

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