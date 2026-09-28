Temas del día de EFE Internacional del lunes, 28 de septiembre (09:00 horas)

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DESTACADOS

UE DEFENSA

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Bruselas - Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un consejo cómo desarrollar protocolos frente a las amenazas híbridas, el reparto de fondos para la defensa de Ucrania y la posibilidad de reforzar la misión naval en el mar Rojo.

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UE BCE

Bruselas - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo tras la reciente subida de los tipos de interés al 2,5 % para tratar de paliar el repunte de la inflación en plena incertidumbre geopolítica.

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PAPA FRANCIA

Lourdes - El papa se traslada a Metz para participar en un encuentro interreligioso y continuará con su participación en el acto "En las raíces de Europa por la paz y la unidad" al que han sido invitados los líderes de los países europeos.

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- León XIV concluye su visita de tres días a Francia y da una rueda de prensa en el avión de regreso a Ciudad del Vaticano.

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ONU ASAMBLEA GENERAL

Naciones Unidas.- La 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas concluye este lunes en Nueva York tras una semana de alto nivel marcada por las guerras de Gaza y Ucrania, las tensiones en torno a Irán y el pulso sobre el futuro del sistema internacional.

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- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la cuestión palestina en coincidencia con el último día de la semana de alto nivel.

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CHINA EEUU

Pekín.- China confirmó este lunes la extensión hasta enero de 2027 de la tregua comercial con Estados Unidos, tras la reciente reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington, y detalló que productos agrícolas, electrodomésticos, carbón o juguetes figuran entre los bienes que Pekín y Washington someterán a rebajas arancelarias.

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- China sopesa permitir a tecnológicas que compren los últimos chips de Nvidia.

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- El embajador de EE. UU. en China, David Perdue, afirmó en una entrevista a Fox que Trump preguntó a Xi si Pekín querría comprar armas estadounidenses, algo que la ley prohíbe.

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FRANCIA JUSTICIA

París.- El Tribunal Correccional de París dicta sentencia en el caso del accidente del vuelo de la compañía española Swiftair Ouagadougou-Alger, ocurrido en julio de 2014, en el que murieron 110 pasajeros.

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TAILANDIA LLUVIAS

Bangkok - Ocho personas han fallecido y 1,8 millones se ven afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a casi una treintena de provincias de Tailandia, incluido Bangkok, que continúa parcialmente anegado con distritos aún aislados por los altos niveles de agua.

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- Se enviarán unas claves de los motivos que provocan el aumento de las inundaciones de Bangkok en los últimos tiempos.

ADEMÁS

HONDURAS ARQUEOLOGÍA | Tegucigalpa.- A 1.600 años de la llegada del primer rey maya de Copán, K'inich Yax K'uk' Mo', arqueólogos reconocidos mantienen abiertas las investigaciones sobre su figura y su origen, con nuevas interpretaciones que lo vinculan a Teotihuacán, México, y reavivan el debate sobre los contactos e influencias entre ambas regiones mesoamericanas. (Texto) (Foto) (Video)

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MÉXICO AYOTZINAPA | Ciudad de México.- El Gobierno mexicano presenta este lunes su nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que dará a conocer los avances, nuevas líneas de investigación y detenciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes, dos días después del duodécimo aniversario de uno de los casos más emblemáticos de la crisis de derechos humanos en México. (Texto) (Foto) (Video)

MODA PARÍS | París.- La Semana de la Moda de París presenta las colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027 desde este 28 de septiembre al 6 de octubre de 2026, con desfiles y presentaciones de las principales firmas de moda internacionales en distintos puntos de la capital francesa. (Texto) (Foto)

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NUESTROS TEMAS

CINE IÑÁRRITU | Los Ángeles (EE.UU.). - Alejandro González Iñárritu ha encontrado en la comedia una vía para hablar del poder, la ambición y las contradicciones humanas, incluso cuando una catástrofe climática sirve de telón de fondo, pues considera que el humor es "la única forma" de unión "en un mundo tan fragmentado", dice en entrevista con EFE sobre 'Digger'. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Video)

BALCANES ARMAMENTO | Zagreb - Los países de los Balcanes Occidentales, especialmente Serbia y Croacia, están en pleno proceso de rearme y fortalecimiento de sus Ejércitos en mitad de una endurecida retórica de rivalidades que erosiona la frágil confianza en esta región, aún lastrada por las heridas de las guerras de la década de 1990. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Lisboa.- PORTUGAL MEDICINA.- La 18ª Conferencia Mundial sobre Bioética, Ética Médica y Derecho de la Salud reúne a expertos internacionales para debatir sobre bioética, ética médica, inteligencia artificial, medicina de precisión, integridad científica, protección ambiental y otros retos vinculados a la salud. El encuentro, organizado por la International Chair in Bioethics, incluye más de 60 áreas temáticas y conferencias magistrales de especialistas de diversos países. (Texto)

París.- FRANCIA JUSTICIA.- El Tribunal Correccional de París dicta sentencia en el caso del accidente del vuelo de la compañía española Swiftair Ouagadougou-Alger, ocurrido en julio de 2014, en el que murieron 110 pasajeros, entre ellos 54 franceses, 23 burkineses, así como libaneses, argelinos y seis miembros de la tripulación, todos españoles. La Fiscalía solicitó la pena máxima de 225.000 euros contra la aerolínea, propietaria del avión McDonnell Douglas MD-83 que había alquilado a Air Algérie. (Texto)

Liverpool.- R.UNIDO PARTIDOS.- Congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acude el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham. Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV da una rueda de prensa en el avión de regreso de su visita a Francia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Karlsruhe.- ALEMANIA CONSTITUCIONAL.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en un acto conmemorativo del 75 aniversario del Tribunal Constitucional junto con el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier.

París.- MODA PARÍS.- La Semana de la Moda de París presenta las colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027 desde este 28 de septiembre al 6 de octubre de 2026, con desfiles y presentaciones de las principales firmas de moda internacionales en distintos puntos de la capital francesa. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la UE debaten los preparativos y los retos pendientes con vistas a la PAC posterior 2027 y la situación de los mercados agrarios. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE DEFENSA.- Reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea. Edificio Europa (Texto)

10:00h.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV celebra un encuentro interreligioso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE. Edificio Europa (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV pronuncia un discurso titulado “En las raíces de Europa por la paz y la unidad”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV recorre en su papamóvil en las calles de Metz hasta la catedral de Saint-Étienne (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV celebra una misa en la catedral de Metz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Roma.- ITALIA MEDITERRÁNEO.- Se celebra en Roma la segunda reunión ministerial de la Unión por el Mediterráneo sobre el Agua con la participación de la comisaria Europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular y Competitiva, Jessika Roswall (Texto)

17:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y ambos comparecen en una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma - ITALIA COMBUSTIBLES - La petrolera Eni, controlada por el Estado italiano, aplica desde hoy en sus surtidores de todo el país un precio máximo a su combustible para paliar su encarecimiento, una medida a la que se han sumado las gasolineras del grupo IP y que ha sido agradecida públicamente por el Gobierno de Giorgia Meloni. (Texto)

América

20:00 h.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la cuestión palestina en coincidencia con el último día de la semana de alto nivel de la Asamblea General.

19:00 h.- San Salvador.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, interviene este lunes en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York (EEUU). (Texto) (Foto) (Video)

Santiago.- CHILE POLÍTICA EXTERIOR.- El Congreso chileno interpela de forma inédita al canciller, Francisco Pérez Mackenna, cuestionado por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la controversia con Argentina por el estrecho de Magallanes y la salida del país del Movimiento de Países No Alineados, entre otras polémicas que han marcado su gestión durante los seis meses del actual Gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles.- CINE IÑÁRRITU.- Alejandro González Iñárritu ha encontrado en la comedia una vía para hablar del poder, la ambición y las contradicciones humanas, incluso cuando una catástrofe climática sirve de telón de fondo, pues considera que el humor es "la única forma" de unión "en un mundo tan fragmentado", dice en entrevista con EFE sobre 'Digger'. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Video)

Miami (EE.UU.).- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La directora de Citi, Jane Fraser, inaugura la conferencia Sibos en Miami sobre "Economías impulsadas por IA", en la que discutirá la polémica en torno a la inteligencia artificial (IA) y su impacto económico con invitados como funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tenista Serena Williams y financieros. (Texto) (Foto) (Video)

17:00h h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en agosto. (Texto)

16:15h GMT.- Boca Chica (EE.UU.).- EEUU ESPACIO.- Lanzamiento de la misión Starship Flight 14, primer vuelo orbital completo del megacohete Starship y el primero diseñado para desplegar satélites operativos. (Texto) (Foto) (Video)

21:00h h.- Lima.- LATINOAMÉRICA AVIACIÓN.- WAGA 2026, el encuentro global más importante de líderes aeroportuarios, reúne en Lima a las principales autoridades, ejecutivos y expertos de la industria de la aviación a nivel mundial. (Texto)

Miami (EE.UU.).- SHAKIRA.- Shakira y Amazon Music anunciaron este lunes la transmisión en directo, el próximo sábado, del concierto completo de su residencia en Madrid, y lanzaron una iniciativa global para impulsar a emprendedoras latinas y capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres para 2028. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO ABORTO.- México se suma al Día Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, con movilizaciones y actividades de colectivos feministas que volverán a poner el foco en las barreras que persisten para acceder a la interrupción del embarazo en el país, pese a los avances legales registrados en los últimos años. (Texto) (Foto) (Video)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Sao Paulo.- FÚTBOL AMISTOSO: AUSTRALIA-BRASIL.- La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, disputa un segundo amistoso contra Australia, en Brisbane, donde el técnico italiano pondrá a prueba a una nueva generación de futbolistas. (Texto)

Tegucigalpa.- FÚTBOL LIGA DE NACIONES: JAMAICA-HONDURAS.- Jamaica recibe a Honduras en juego de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol). (Texto)

O.Medio y África

Lagos.- CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE.- Nueva audiencia en un tribunal de Lagos (Nigeria) en el caso de la muerte de uno de los hijos gemelos de 21 meses de la famosa escritora y activista feminista Chimamanda Ngozi Adichie, por presunta negligencia médica.

Nairobi.- KENIA EL NIÑO.- La ONG Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, en inglés) ofrece una rueda de prensa para alertar sobre la posible crisis humanitaria que podrían provocar en Kenia las inundaciones que se anticipan por el fenómeno meteorológico de El Niño. (Texto)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA UE.- Delegados de Tailandia y la Unión Europea celebran en la isla de Phuket la décima ronda de negociaciones en busca de lograr un tratado de libre comercio entre la segunda economía asiática y el bloque europeo, en un momento en el que Bruselas trata de ampliar sus socios comerciales, hasta el 2 de octubre

Macao.- AVIACIÓN IATA.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) celebra en la región semiautónoma china de Macao el Simposio Financiero Mundial (WFS) y el Simposio Mundial de Pasajeros (WPS).

Tokio.- JAPÓN INTELIGENCIA.- El Gobierno japonés convoca este lunes la primera reunión el grupo de expertos encargado de tratar posibles medidas para impulsar las capacidades de inteligencia y contra el espionaje del archipiélago, en medio de los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, para reforzar la defensa del país.

09:00h.- Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- El Tribunal Constitucional de Tailandia anuncia su decisión sobre la impugnación de las elecciones del 8 de febrero vinculada a un supuesto caso de vulneración de voto secreto por unos códigos de barras impresos en las papeletas electorales, que podría derivar en la anulación de aquellos comicios en los que se impuso el partido conservador Bhumjaithai del actual primer ministro, Anutin Charnvirakul Tribunal Constitucional.

Redacción EFE Internacional

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