Lunes, 28 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 28 sep (EFE).-

Metz (Francia).- El papa se traslada a Metz para participar un encuentro interreligioso y continuará con su participación en el acto "En las raíces de Europa por la paz y la unidad" al que han sido invitados los líderes de los países europeos.

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Metz (Francia).- León XIV concluye su visita de tres días a Francia y da una rueda de prensa en el avión de regreso a Ciudad del Vaticano.

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Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo tras la reciente subida de los tipos de interés al 2,5 % para tratar de paliar el repunte de la inflación en plena incertidumbre geopolítica.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escucha las quejas de dos ciudadanos sobre la respuesta europea a la crisis en Ceuta.

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Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, hará declaraciones a la entrada al Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH).

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Bruselas.- Declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, a la salida del Consejo CAE de Defensa.

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Naciones Unidas.- La 81ª Asamblea General de Naciones Unidas concluye este lunes en Nueva York tras una semana de alto nivel marcada por las guerras de Gaza y Ucrania, las tensiones en torno a Irán y el pulso sobre el futuro del sistema internacional.

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Pekín.- China confirmó este lunes la extensión hasta enero de 2027 de la tregua comercial con Estados Unidos, tras la reciente reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington, y detalló que productos agrícolas, electrodomésticos, carbón o juguetes figuran entre los bienes que Pekín y Washington someterán a rebajas arancelarias.

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Ciudad de México.- El Gobierno mexicano presenta este lunes su nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que dará a conocer los avances, nuevas líneas de investigación y detenciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes, dos días después del duodécimo aniversario de uno de los casos más emblemáticos de la crisis de derechos humanos en México.

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anuncia conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acusa al Gobierno anterior de haber dejado al país en su peor crisis fiscal.

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Santiago.- El Congreso chileno interpela de forma inédita al canciller, Francisco Pérez Mackenna, cuestionado por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la controversia con Argentina por el estrecho de Magallanes y la salida del país del Movimiento de Países No Alineados, entre otras polémicas que han marcado su gestión durante los seis meses del actual Gobierno.

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Ciudad de México.- México se suma al Día Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, con movilizaciones y actividades de colectivo feministas que volverán a poner el foco en las barreras que persisten para acceder a la interrupción del embarazo en el país, pese a los avances legales registrados en los últimos años.

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Miami (EE.UU.).- La directora de Citi, Jane Fraser, inaugura la conferencia Sibos en Miami sobre ‘Economías impulsadas por IA’, en la que discutirá la polémica en torno a la inteligencia artificial (IA) y su impacto económico con invitados como funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tenista Serena Williams y financieros.

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Boca Chica (EE.UU.).- Lanzamiento de la misión Starship Flight 14, primer vuelo orbital completo del megacohete Starship y el primero diseñado para desplegar satélites operativos.

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Bangkok.- Un tribunal condenó este lunes a 15 días de prisión a un hombre por conducir una moto acuática por calles inundadas de Bangkok (Tailandia) tras días de fuertes y persistentes lluvias que han llevado a las autoridades a declarar el estado de desastre en la urbe capitalina.

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Bangkok.- Seguimiento tras las fuertes inundaciones que azotaron Bangkon, y algunas otras partes de Tailandia, durante el fin de semana.

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Liverpool.- Congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acude el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham.

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Praga.- Protestas contra el gobierno checo.

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Karlsruhe.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en un acto conmemorativo del 75 aniversario del Tribunal Constitucional junto con el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier.

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Bombay (India).- Decenas de estudiantes de la Vivekanand Education Society participaron este lunes en una jornada de limpieza de la playa de Dadar en Bombay, una iniciativa que busca generar conciencia y fomentar acciones para lograr costas más limpias, seguras y ecológicas para todos.

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París.- Manifestación de los bomberos de París para protestar por sus condiciones laborales.

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Fulda (Alemania).- Se celebra el plenario de la Asamblea de la Conferencia de Obispos de Alemania.

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Najaf (Irak).- Las milicias iraquíes llevan a cabo una protesta contra la prohibición de operar de Iran Airlines.

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Miami (EE.UU.).- Shakira y Amazon Music anunciaron este lunes la transmisión en directo el próximo sábado del concierto completo de su residencia en Madrid y lanzaron una iniciativa global para impulsar a emprendedoras latinas y capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres para 2028.

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Tegucigalpa.- A 1.600 años de la llegada del primer rey maya de Copán, K'inich Yax K'uk' Mo', arqueólogos reconocidos mantienen abiertas las investigaciones sobre su figura y su origen, con nuevas interpretaciones que lo vinculan a Tehotihuacán, México, y reavivan el debate sobre los contactos e influencias entre ambas regiones mesoamericanas.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Alejandro González Iñárritu ha encontrado en la comedia una vía para hablar del poder, la ambición y las contradicciones humanas, incluso cuando una catástrofe climática sirve de telón de fondo, pues considera que el humor es "la única forma" de unión "en un mundo tan fragmentado", dice en entrevista con EFE sobre 'Digger'.

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cdp/aca/EFE

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