Lula agranda a cinco puntos su ventaja con Flávio Bolsonaro a seis días de las elecciones

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(Corrige la distancia entre los candidatos en título y lead. Bien: cinco puntos)

São Paulo, 28 sep (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos sus ventaja sobre el opositor Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta de las elecciones, en una encuesta divulgada este lunes.

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El sondeo, de la firma Quaest, muestra a Lula con el 39 % de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada, y a Bolsonaro, con el 34 %, una unidad más.

En una hipotética segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50 % de los votos, la encuesta muestra un empate al 42 % de la intención de voto, con un crecimiento de un punto en la última semana del líder progresista.

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En la primera vuelta, el resto de candidatos no supera el 4 % de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5 % y un 10 % de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

La publicación de esta encuesta se produce después de la prohibición de las apuestas deportivas y casinos en línea anunciada el pasado viernes por el Gobierno de Lula, una medida de gran impacto que ha sido tachada por la oposición como "electorera".

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El sondeo también expuso que el 49 % de los electores desaprueba el Gobierno de Lula y un 46 % da una nota positiva a la labor del Ejecutivo brasileño.

La encuesta, encargada por el diario O Globo y la televisión Globo, fue realizada por Quaest con 2.400 entrevistas a electores de todo el país, realizadas entre el jueves y el domingo, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

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El domingo 4 de octubre 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia de la República, se renovará la Cámara de los Diputados, dos tercios del Senado y se elegirá a los 27 gobernadores regionales.EFE