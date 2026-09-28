Los desplazados por la intensificación del conflicto en Yemen ascienden ya a 145.000

Guardar

Ginebra, 28 sep (EFE).- La intensificación del conflicto en Yemen, donde las milicias rebeldes hutíes lanzaron este mes una ofensiva en la costa occidental para alcanzar zonas estratégicas en el mar Rojo, ha provocado ya el desplazamiento forzado de 145.308 personas, informó la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).

Más de la mitad de estos desplazados se encuentran en la gobernación (provincia) de Taiz, con 81.444 personas, y también es importante el desplazamiento en zonas como Lahj (34.860), Adén (12.456) y Hudeida (8.244), detalló la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según la OIM, cada vez más familias que huyen del conflicto se dirigen a zonas urbanas, lo que aumenta la presión sobre la vivienda y los servicios, "que ya estaban al límite".

La organización reiteró su llamamiento a las partes en conflicto para que protejan a civiles y trabajadores humanitarios, así como a que garanticen un acceso seguro y sin obstáculos para que la ayuda pueda llegar a las familias desplazadas y las comunidades de acogida.

PUBLICIDAD

"Las familias necesitan urgentemente refugio, alimentos y protección, y las localidades que las reciben necesitan ayuda para hacer frente a la situación, mientras las necesidades crecen más rápido que los recursos de los que disponemos", indicó el jefe de misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev. EFE