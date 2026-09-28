Lenvo estrena el Googlebook 15: el primer portátil de esta categoría con diseño ligero, Gemini y hasta 47 TOPS de IA

Lenovo ha presentado su nuevo ordenador portátil Googlebook 15, un portátil de 15 pulgadas que combina la inteligencia artificial (IA) de Gemini Intelligence con un procesador Intel Core Ultra 5, alcanzando un rendimiento de hasta 47 TOPS de IA, y con hasta 12,5 horas de batería.
Se trata del primer dispositivo Googlebook de Lenovo, tras su presentación por parte de Google el pasado 21 de septiembre, que se basan en ordenadores portátiles diseñados específicamente para la IA de Gemini.
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Concretamente, este nuevo Lenovo Googlebook 15 integra un procesador Intel Core Ultra 5 con las capacidades de Gemini Intelligence integradas y una configuración de hasta 32 GB de memoria y hasta 512 GB de almacenamiento.
Con estas características, la compañía ha detallado que pretende ofrecer un dispositivo capaz de abordar las necesidades de profesionales, creadores y empresarios, dado que alcanza hasta 47 TOPS de rendimiento de IA para llevar a cabo todo tipo de tareas, con un peso inferior a 1,3 Kg, lo que facilita su transporte para un uso en cualquier momento y espacio.
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Este nuevo Googlebook cuenta con una pantalla táctil OLED de 15 pulgadas y resolución de 2,8K, además de alcanzar hasta 120Hz y una cobertura de color de 100 por cien DCI-P3. Con ello, Lenovo garantiza una visualización de contenido de calidad apta tanto para proyectos creativos hasta par la navegación cotidiana.
Asimismo, dispone de un panel háptico para una interacción táctil precisa, permitiendo realizar gestos como zoom al arrastrar dos dedos, y un sistema de cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos para una experiencia de audio de calidad. Todo ello, incluido en un chasis metálico con acabado antihuellas.
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Por otra parte, cuenta con una batería de 70 Wh que alcanza una autonomía de hasta 12,5 horas y está equipado con una barra de iluminación Glowbar que indica el estado de la batería y de carga, incluso con la tapa cerrada.
PRODUCTIVIDAD INTELIGENTE CON GEMINI INTELLIGENCE
A nivel de productividad, el Lenovo Googlebook 15 se caracteriza por incluir las capacidades de Google Gemini Intelligence y, en este caso, destacan nuevas funciones como Magic Pointer, que mejora el clásico cursor del ratón para permitir a los usuarios realizar acciones más allá de "apuntar y clicar".
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Por ejemplo, podrán agitar el cursor para directamente activar Gemini y seleccionar dos imágenes en pantalla para convertirlas en un póster, o añadir una fecha al calendario instantáneamente.
Otra de las funciones es Rambler, que permite mejorar la conversión de voz a texto de forma inteligente. Así, bastará con presionar la tecla dedicada de dictado en el portátil para eliminar las palabras de relleno y añadir un formato.
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Asimismo, cabe destacar que el Lenovo Googlebook 15 se mantiene sincronizado con dispositivos Android de cara a ofrecer una experiencia fluida a la hora de acceder a aplicaciones o transferir archivos.
Lenovo ha detallado que el dispositivo incluye doce meses de suscripción a Google AI Pro con su compra, con lo que ofrece un acceso ampliado a las funciones de la aplicación de Gemini, así como 5TB de almacenamiento en la nube.
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Este portátil es compatible con el Lenovo AI Mouse, que está diseñado para hacer que las interacciones cotidianas con IA resulten más intuitivas. Con él, los usuarios podrán acceder a Gemini con un solo clic, realizar acciones contextuales mediante Magic Pointer y personalizar los controles para que se adapten a su manera de trabajar.
Con todo, el nuevo Lenovo Googlebook 15 estará disponible para su compra a partir de este domingo 4 de octubre desde 1.199 euros.