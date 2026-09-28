La UE destina 61 millones en ayuda humanitaria a Etiopía ante el deterioro de la situación en el norte del país

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La Comisión Europea ha anunciado este lunes 61 millones de euros en ayuda humanitaria para Etiopía ante el rápido deterioro de la situación en el norte del país y el temor a una reanudación del conflicto, con fondos destinados a atender a la población afectada por la violencia, los desplazamientos, los brotes de enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

"La Unión Europea está profundamente preocupada por el rápido deterioro de la situación en el norte de Etiopía y su impacto sobre la población, incluidas las informaciones sobre actividad militar en múltiples localidades, así como la toma de los aeropuertos de Mekelle, Axum y Shire, en Tigray, por las fuerzas del Frente de Liberación Popular de Tigray", ha señalado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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En este contexto, Bruselas ha indicado que durante las últimas semanas ha seguido "con preocupación" varios ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía y ha reclamado una "desescalada inmediata", la protección de los civiles y un acceso humanitario "sin obstáculos".

Los recursos permitirán financiar asistencia alimentaria de emergencia y nutrición, atención sanitaria, acceso a agua y saneamiento, refugio, artículos básicos y educación, además de reforzar la capacidad de respuesta ante nuevas crisis y las medidas de preparación frente a desastres.

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La ayuda prestará especial atención a los desplazados recientes, los refugiados y las comunidades que los acogen, en un país donde "las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas", especialmente en las zonas afectadas por los enfrentamientos y de difícil acceso, así como en las regiones de Amhara, Benishangul-Gumuz, Oromia y Tigray.

A esta situación se suma, tal y como explica Bruselas, la llegada de personas que huyen de los conflictos en los vecinos Sudán y Sudán del Sur, mientras que las sequías, inundaciones y emergencias sanitarias recurrentes agravan la inseguridad alimentaria y las necesidades de la población.

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El Ejecutivo comunitario ha insistido además en que el respeto del Derecho Internacional Humanitario es "imperativo y no negociable", incluida la protección de los civiles y la independencia e imparcialidad de las operaciones de asistencia, al tiempo que ha condenado los ataques contra convoyes y cualquier impedimento a la llegada de ayuda.