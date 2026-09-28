Agencias

La infanta Elena demuestra el poder de los complementos para un look perfecto en su aplaudida reaparición en Sevilla

28/09/2026 La infanta Elena viendo a Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla. Una semana después de viajar a Sanxenxo para acompañar al Rey Juan Carlos en su última visita a España para participar en las regatas a bordo de 'El Bribón', y de arropar al Emérito junto a su sobrina Irene Urdangarín en la entrega del prestigioso premio literario 'Saint-Simon' en Francia por su libro de memorias, 'Reconciliación', la infanta Elena ha retomado su vida pública asistiendo este domingo a la Feria de San Miguel en la Real Maestranza de Sevilla para ver a su torero favorito, Morante de la Puebla. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
28/09/2026 La infanta Elena viendo a Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla. Una semana después de viajar a Sanxenxo para acompañar al Rey Juan Carlos en su última visita a España para participar en las regatas a bordo de 'El Bribón', y de arropar al Emérito junto a su sobrina Irene Urdangarín en la entrega del prestigioso premio literario 'Saint-Simon' en Francia por su libro de memorias, 'Reconciliación', la infanta Elena ha retomado su vida pública asistiendo este domingo a la Feria de San Miguel en la Real Maestranza de Sevilla para ver a su torero favorito, Morante de la Puebla. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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Una semana después de viajar a Sanxenxo para acompañar al Rey Juan Carlos en su última visita a España para participar en las regatas a bordo de 'El Bribón', y de arropar al Emérito junto a su sobrina Irene Urdangarín en la entrega del prestigioso premio literario 'Saint-Simon' en Francia por su libro de memorias, 'Reconciliación', la infanta Elena ha retomado su vida pública asistiendo este domingo a la Feria de San Miguel en la Real Maestranza de Sevilla para ver a su torero favorito, Morante de la Puebla.

Presumiendo una vez más de su pasión por la Fiesta Nacional -una afición que ha heredado de su padre y que a su vez ha transmitido a sus hijos Frolán y Victoria Federica- la hermana del Rey Felipe VI ha protagonizado todas las miradas desd el palco de honor en una tarde de toros que tampoco se quisieron perder otros rostros conocidos como Susanna Griso y su marido Luis Enríquez Nistal, o Enrique Ponce, que con su reaparición sin Ana Soria ha vuelto a desatar los rumores de crisis en su relación con la joven almeriense.

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Y es que fiel a su estilo, doña Elena ha derrochado elegancia con un look con el que una vez más ha demostrado el poder de los complementos, con los que siempre marca la diferencia, al escoger un borsalino blanco de Max Mara -a juego con su blazer, recta, con bolsillos frontales y solapa clásica-, un maxi broche tridimensiolal negro con forma de flor, y un shopper de piel al tono, siendo el negro también el color escogido para sus pantalones. Un binomio el 'black & white' que ha roto tan solo con su camisa, un diseño de seda con estampado geométrico en gris, naranja y crema.

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