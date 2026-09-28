Kallas rebaja el artículo 4 de Von der Leyen a una mayor coordinación ante ataques híbridos que no solape a la OTAN

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La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha rebajado este lunes la propuesta esbozada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hace una semana apostó por diseñar un artículo 4 europeo a imagen del de la OTAN y ha apuntado que se trata de contar con un protocolo de emergencia ante amenazas híbridas que permita coordinar mejor los instrumentos con que cuenta la UE y que, en ningún caso, solapará a la Alianza Atlántica.

Así se ha expresado la jefa de la diplomacia europea tras el primer debate que los ministros de Defensa de la UE han tenido este lunes sobre el asunto, en el marco de un Consejo en Bruselas en el que han discutido también sobre mantener el apoyo a Ucrania y la necesidad de calibrar mejor la respuesta del bloque ante el auge de los intentos de sabotaje e incursiones de drones que el Kremlin dirige contra países de la UE para, en palabras de Kallas, "dividir e intimidar" a los europeos.

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En este contexto, y preguntada por si la propuesta de Von der Leyen ha cosechado apoyos o reservas, Kallas ha evitado en una rueda de prensa repasar en detalle la posición de las capitales, si bien ha recalcado que se trata de una idea muy inicial aún por desarrollar y que es la primera vez en que los Veintisiete abordan esta idea.

Los ministros han tenido un "primer intercambio sobre la idea de un nuevo protocolo para emergencias de seguridad que procuraría un mecanismo de coordinación para responder y, reiteramos, por supuesto, que esto sería complementario a la OTAN para que la UE dé una respuesta más firme a las amenazas híbridas de Rusia", ha resumido Kallas.

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"Persisten los actos continuos de sabotaje, incendios provocados y violación del espacio aéreo por parte de Rusia. Por parte de la UE, las sanciones contra los responsables y la expulsión de diplomáticos rusos están surtiendo efecto, pero debemos analizar qué más podemos hacer", ha razonado la política estonia, para explicar el debate sobre esta nueva propuesta.

Así, ha insistido en que la reflexión está en un punto "muy inicial", pero ha añadido que la conclusión es seguir debatiendo sobre ello a distintos niveles técnicos y diplomáticos. "No todo el mundo se ha pronunciado sobre este tema, por lo que no tengo una respuesta a si se trata de una mayoría o no. Muchos decían que necesitaban saber qué es lo que hay para entender si lo apoyan o no", ha apuntado.

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Con todo, Kallas ha concedido que "algunos" ministros defendieron la necesidad de contar con mecanismo que permita responder ante amenazas que no alcanzan el nivel de ataque armado, pero también ha admitido que "muchos (de los ministros) subrayaron que sería absolutamente complementario a la OTAN, que no se cree nada adicional".

Además, la jefa de la diplomacia europea ha indicado que al igual que mantuvo discusiones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando la UE puso a prueba el artículo 42.7 con ejercicios de preparación ante distintos escenarios, también buscará ese contacto para trabajar "mano a mano" en el diseño del protocolo anunciado por Von der Leyen, que necesita aún ser concretado en una propuesta detallada, para que "no haya duplicación".

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"Tenemos que trabajar en relación al protocolo de emergencia, porque no debe ser una duplicación. Es lo que todo el mundo está pidiendo", ha zanjado, para después insistir en que el artículo 4 de la OTAN, "trata simplemente de consultas" entre los aliados si uno ve amenazada su seguridad, es decir, no implica "ningún tipo de plan de acción". "Así que el protocolo para emergencias trata más bien de herramientas que pueden ser utilizadas en el momento de un ataque que no alcance la agresión armada", ha concluido.