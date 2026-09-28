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Transpovia fortalece su cobertura de transporte en América y amplía los pagos en moneda local

PR Newswire

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NUEVA YORK, Sep 28, 2026

La plataforma conecta a viajeros y empresas con servicios de transporte terrestre en América, mientras continúa desarrollando su presencia global en Europa, Asia y África

NUEVA YORK, Sep 28, 2026 /PRNewswire/ -- Transpovia continúa fortaleciendo su red de transporte terrestre en América, conectando a viajeros, agencias de viajes y socios de distribución con traslados al aeropuerto y transporte privado en destinos de Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe.

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Como parte de este crecimiento, Transpovia está ampliando sus opciones de pago en moneda local. La iniciativa permite que clientes y socios en mercados compatibles consulten precios y paguen sus reservas en monedas más familiares, simplificando la experiencia de reservar transporte durante viajes internacionales.

Para reservar un traslado al aeropuerto o transporte privado, los viajeros pueden visitar transpovia.com, seleccionar su destino, consultar las opciones disponibles y completar su reserva en línea. Las agencias y socios también pueden acceder a soluciones B2B e integraciones de Transpovia.

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Una red que conecta América

La cobertura de Transpovia incluye importantes aeropuertos, ciudades y destinos turísticos en:· Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y México.

· Sudamérica: Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

· Centroamérica: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

· Caribe: República Dominicana, Jamaica, Aruba y otros destinos.

La plataforma ofrece traslados al aeropuerto, transporte punto a punto, transporte privado y servicios con chófer mediante una red de proveedores locales.

Tecnología para el transporte terrestre

Transpovia combina cobertura local con tecnología centralizada. Su plataforma ofrece precios en tiempo real, seguimiento en vivo del conductor, despacho automatizado, herramientas para proveedores, portal para agencias de viajes y conectividad API.

La tecnología de Transpovia permite respuestas de API de aproximadamente 0,2 segundos, mientras que su sistema de seguimiento puede recibir actualizaciones de ubicación del conductor aproximadamente cada 6 segundos.

"Nuestro objetivo es conectar los mercados de América mediante una sola plataforma, manteniendo la experiencia y cobertura de proveedores locales", dijo Rich Michel Jean Baptiste, presidente de Transpovia. "Queremos que reservar transporte en diferentes países sea más sencillo y que, cuando esté disponible, el cliente pueda pagar en su propia moneda."

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Una experiencia más localizada

Transpovia atiende tanto al mercado B2C como al B2B, incluyendo viajeros, agencias y plataformas de distribución. La combinación de cobertura regional, pagos localizados y tecnología permite gestionar transporte entre aeropuertos, hoteles, resorts, puertos de cruceros y ciudades.

Sobre Transpovia

Transpovia es una plataforma global de transporte terrestre que conecta a viajeros y empresas de la industria turística con proveedores locales. Ofrece traslados al aeropuerto, transporte privado, servicios con chófer y soluciones B2B mediante API.

Para conocer destinos y reservar servicios, visite transpovia.com.

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FUENTE Transpovia