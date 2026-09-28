Tres migrantes fallecen en el Canal de la Mancha cuando trataban de llegar al Reino Unido

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París, 28 sep (EFE).- Tres migrantes fallecieron este lunes en el Canal de la Mancha cuando trataban de llegar a las costas del Reino Unido en una embarcación que tuvo que ser socorrida por las autoridades francesas, indicó la Prefectura del Paso de Calais.

Se trata de dos mujeres de unos 30 años y de un niño de diez, señaló la Prefectura en un comunicado, en el que señaló que los primeros elementos de la investigación muestran que pudieron fallecer aplastados dentro de la embarcación.

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La misma salió de las costas francesas con 105 personas a bordo a primera hora de la mañana, desde el municipio de Sangatte, y tuvieron que ser socorridas por un navío francés.

El mismo se hizo cargo de los 102 supervivientes que fueron trasladadas a Calais, donde fueron socorridas por los diferentes servicios del estado.

Nueve de ellos precisaron de cuidados médicos, indicó la Prefectura.

Una investigación judicial se ha abierto para determinar las circunstancias del drama, mientras que el prefecto del departamento, François-Xavier Lauch, condenó la acción de las redes que trafican con seres humanos "en condiciones extremadamente peligrosas". EFE