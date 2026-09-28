Irán presenta una queja ante la OACI por las restricciones impuestas por EEUU a la aviación civil iraní

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Las autoridades de Irán han confirmado este lunes la presentación de una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por las restricciones impuestas por Estados Unidos contra las aerolíneas civiles iraníes, en el marco de las últimas sanciones de Washington contra el país en el marco del conflicto abierto en febrero en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra territorio de Irán.

El jefe de la Organización para la Aviación Civil de Irán, Abuzar Shirudi, ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias IRNA que el organismo está usando, junto al Ministerio de Exteriores, "todos los medios legales para retirar los obstáculos y reiniciar las rutas que operaban previamente", incluida una queja formal ante la OACI por las acciones de Washington.

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Así, ha señalado que Irán busca además explicaciones a través de canales diplomáticos por parte de países que suspendieron sus vuelos, al tiempo que ha desvelado que Teherán ha presentado además una queja ante La Haya por los ataques contra aeropuertos, aviones y radares en el marco de la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó la semana pasada en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que "absolutamente todas" las compañías iraníes dejarán de funcionar "en todo el mundo" a partir del miércoles, 23 de septiembre, a raíz de un paquete de sanciones anunciado a principios de septiembre con el objetivo declarado de cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

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Tras ello, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) suspendieron los vuelos operados por aerolíneas de Irán, mientras que el aeropuerto de la ciudad iraquí de Nayaf dio este mismo paso. En respuesta, Mohamad Mojber, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió de que "ningún país de la región" debe poder operar sus aeropuertos si Irán no puede hacerlo.