Irán presenta protesta formal ante la Aviación Internacional por sanciones de EE.UU.

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Teherán, 28 sep (EFE).- La Aviación Civil iraní presentó una protesta formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debido a las sanciones de Estados Unidos contra el sector aéreo del país persa, mientras las autoridades estadounidenses presionan a todos los países para colaborar con las restricciones.

“En el marco de la defensa de los legítimos derechos de la industria de la aviación y para hacer frente a las restricciones ilegales impuestas por EE.UU., se ha redactado y enviado a la OACI la protesta oficial de la República Islámica de Irán”, afirmó este lunes el director de Aviación Civil iraní, Abuzar Shirudi, según informó la agencia estatal IRNA.

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La denuncia se realiza a raíz de las nuevas sanciones de Washington contra el sector aéreo de Irán, que incluyen a 27 aerolíneas nacionales, y fueron anunciadas por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, e implementadas a partir del 23 de septiembre.

De acuerdo con Shirudi, la aviación iraní, con la colaboración del Ministerio de Exteriores, está realizando las gestiones para restaurar las rutas anteriormente operativas, mientras Bessent informó ayer de la intensificación de las presiones para el aislamiento económico del país persa, con el envío de “equipos a todo el mundo para exigirles que tomen medidas” en contra de Teherán.

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En el marco de estas presiones, Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán han suspendido o restringido las operaciones de compañías aéreas iraníes, mientras que las autoridades del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán afirman que aún continúan los vuelos a 30 destinos internacionales, sin precisar a qué países.

En medio de esta situación, la oficina del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, indicó el sábado que “mantiene un diálogo abierto con EE.UU. para obtener exenciones para ciertos aeropuertos iraquíes” por razones humanitarias relacionadas con tratamiento médico, educación, peregrinaciones religiosas y los intereses nacionales.

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Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación ‘Paria Económico’, que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes. EFE