Infografías del lunes 28 de septiembre de 2026

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CICLISMO MUNDIALES - El estadounidense Brandon McNulty acabó con la sequía de títulos para Estados Unidos en el Mundial de Ciclismo, al proclamarse campeón de ruta en Montreal tras imponerse en la prueba élite masculina, donde recorrió los 273,4 kilómetros y superó al australiano Michael Matthews y del neerlandés Mathieu van der Poel.

FÚTBOL LIGA NACIONES - Previa del partido de entre España y Croacia por la Liga de Naciones, que se disputará en Sevilla. EFE

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