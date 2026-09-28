Noboa cambia al titular del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador

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Quito, 28 sep (EFE).- La ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, se despidió este lunes del Gobierno de Daniel Noboa, un cargo que asumirá Bernardo Cordovez, según un decreto firmado por el mandatario, en el que da por terminadas las funciones de la hasta ahora titular de la cartera.

En una carta dirigida a Noboa, Moya agradeció haber podido servir al país durante "casi tres años", primero desde la Secretaría Nacional de Planificación, después como ministra de Economía y Finanzas y, finalmente, al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

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"Ha sido un privilegio servir bajo el liderazgo de un hombre valiente y decidido", señaló la ahora exministra, quien destacó entre los resultados de su gestión la recuperación del acceso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales y la mejora de la calificación crediticia externa del país a B con perspectiva estable.

Moya aseguró, además, que durante el último año se incrementó en más de 1.400 millones de dólares el flujo de pagos para proveedores de servicios públicos y atención de grupos vulnerables, mientras que en los últimos tres años se pagó al Instituto de Seguridad Social (IESS) "casi el doble" de lo abonado entre 2021 y 2023, dijo.

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Noboa dispuso mediante decreto ejecutivo "dar por terminadas" las funciones de Moya y designó como nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo a Bernardo Antonio Cordovez.

Cordovez se desempeñaba hasta ahora como presidente del Consejo Directivo del IESS, donde representaba a la Función Ejecutiva, y anteriormente estuvo al frente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Moya había sido designada como ministra de Economía y Finanzas en abril de 2025 y ratificada en mayo de ese año. Tras la posterior reorganización del Ejecutivo, esa cartera absorbió los ministerios de Producción y de Agricultura y pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. EFE

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