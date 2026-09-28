El ministro de Comercio indio viajará a EEUU para cerrar el acuerdo comercial provisional

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Nueva Delhi, 28 sep (EFE).-El ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, realizará una visita a Estados Unidos del 29 de septiembre al 5 de octubre con el objetivo de finalizar un acuerdo comercial bilateral provisional con Washington, además de participar en la reunión de ministros del G20.

"Goyal también mantendrá conversaciones bilaterales con su homólogo de los Estados Unidos como parte de los esfuerzos en curso para impulsar un Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) entre India y Estados Unidos equilibrado y mutuamente beneficioso, y para finalizar un acuerdo provisional", informó el Ministerio de Comercio de la India en un comunicado este lunes.

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Las bases de este pacto se establecieron en una declaración conjunta el pasado 7 de febrero. Pese a la falta de un acuerdo definitivo hasta la fecha, el Gobierno indio aseguró el 13 de julio que las conversaciones continuaban abiertas y sin "mayores obstáculos".

Goyal desmintió entonces que Nueva Delhi hubiera rechazado el pacto provisional, justificando que la dilatación de las conversaciones se debía únicamente a la necesidad de ajustar una "nueva arquitectura de tasas" para garantizar una ventaja comparativa real a los exportadores indios en el mercado asiático.

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Las conversaciones se retoman ahora bajo la presión añadida de la recién aprobada por parte del Congreso política de sanciones de EE. UU., conocida como 'ley Lindsey Graham' y pediente unicamente de la firma del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este paquete legislativo permite imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco mayores compradores de petróleo y gas de Rusia e Irán, un grupo en el que se encuentra la India.

En paralelo a este diálogo bilateral, el ministro participará los días 30 de septiembre y 1 de octubre en la reunión de titulares de Comercio del G20 que se celebrará en Milwaukee (Wisconsin).

Durante la cumbre, la delegación india defenderá un sistema multilateral de comercio "basado en normas, abierto, inclusivo, transparente, equitativo y no discriminatorio", con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central.

Asimismo, Nueva Delhi presionará para garantizar que los países en desarrollo mantengan un margen de maniobra normativo adecuado frente a las grandes potencias.

Su agenda se completará en Chicago con reuniones con altos ejecutivos de corporaciones estadounidenses para promocionar a la India como destino preferente de manufactura e inversión. EFE