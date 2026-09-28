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Giti Tire lleva el 'VW ID.Buzz World Tour' al libro de los récords

PR Newswire

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HANNOVER, Alemania, 27 de septiembre de 2026

HANNOVER, Alemania, 27 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El neumático de Giti Tire, GitiSynergyH2, montado en un VW ID.Buzz, permitió a Rainer Zietlow recorrer con seguridad 99 800 km y, al visitar 92 países consecutivos, estableció un nuevo récord mundial de vuelta al mundo ininterrumpida en un vehículo eléctrico alimentado por batería.

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En colaboración con Volkswagen Vehículos Comerciales (VWCV), la expedición, liderada por el viajero profesional Rainer, recorrió Europa, Asia, Australia, África, América del Sur y del Norte y Oriente Medio a lo largo de 16 meses.

Este gigantesco viaje comenzó en Hannover (Alemania) el 1 de julio de 2025, con Giti centrándose en la seguridad y la fiabilidad, al tiempo que prestaba asistencia a Rainer poniéndolo en contacto con su red global de asistencia.

Giti Tire decidió utilizar dos juegos de neumáticos GitiSynergyH2, que se intercambiaron a mitad del trayecto, para garantizar que el itinerario del récord mundial se mantuviera según lo previsto. La inspección final de los neumáticos montados reveló que aún quedaba más de la mitad de la profundidad total de la banda de rodadura.

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El VW ID.Buzz se equipó con neumáticos de tamaño 235/60 R18 en el eje delantero y 255/55 R18 en el trasero, de conformidad con el acuerdo de equipamiento original (OE) firmado con VWCV en septiembre de 2023.

Los neumáticos con la certificación europea de la AA utilizan un compuesto de la banda de rodadura de nueva generación para lograr una reducción significativa de la resistencia a la rodadura sin comprometer el desgaste ni los aspectos clave de seguridad, como el frenado sobre asfalto seco y mojado y la maniobrabilidad.

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La gira concluyó en la feria IAA Transportation de Hannover el 14 de septiembre de 2026, cuando se le entregó a Rainer un certificado en el que se reconocía oficialmente el nuevo récord mundial de vehículos eléctricos.

Rainer afirmó: «Después de haber recorrido casi 100 000 km, no dudo en afirmar que los neumáticos GitiSynergyH2 ofrecen una experiencia de conducción de primera calidad».

«La excelente resistencia a la rodadura nos permitió recorrer unos 400 kilómetros entre cada recarga y condujimos bajo lluvias increíblemente intensas, sobre todo en el sudeste asiático, donde no se produjo ningún caso de aquaplaning. Todo esto se logró con un neumático de primera categoría. ¡Increíble!».

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Chris Bloor, director ejecutivo de Giti Tire, añadió: «Queríamos demostrar nuestra avanzada tecnología en neumáticos para vehículos eléctricos, poniendo a prueba su rendimiento en condiciones reales y mostrando nuestro compromiso a largo plazo con la durabilidad y la seguridad, así como con la innovación y la sostenibilidad. Esto se ha vuelto a demostrar».

Giti Tire también entró en el libro de los récords cuando el YANGWANG U9 Xtreme (U9X), equipado con neumáticos GitiSport e.GTR2 Pro, alcanzó una velocidad máxima de 496,22 km/h, lo que lo convirtió en el auto de producción más rápido del mundo.

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FUENTE Giti Tire