Madonna convierte los premios VMAs en un club con un Sabrina Carpenter y Charlie XCX

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 sep (EFE).- Madonna abrió los premios MTV Video Music Awards (VMAs) acompañada de Sabrina Carpenter y Charlie XCX, quienes convirtieron el escenario en un club nocturno al interpretar las canciones 'Bring Your Love' y 'Danceteria Afterhours'.

Con este regreso, la Reina del Pop volvió a rodearse de dos de las artistas más influyentes del momento, tal como lo hizo en su última actuación en 2003, cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera durante una versión de 'Like a Virgin' y 'Hollywood' que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

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En esta ocasión, la cantante, que es además parte como más nominada de la noche con 11 candidaturas, llevó al escenario parte de su proyecto 'Confessions II', continuación de su álbum 'Confessions on a Dance Floor' (2005), en el que reivindica la pista de baile como un espacio de liberación.

La neoyorquina comenzó su participación junto a Sabrina Carpenter, quien irrumpió en la escena con su piano, recreando parte del cortometraje que anticipó el álbum, con camarógrafos colgantes siguiendo sus pasos y rodeada de bailarines quienes asemejaban estar en un club.

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De la pista pasó a un baño sensual y desbordado de excesos, donde se cruzó con Charli XCX y con los actores Seth Rogen y Julia Garner, quien fue elegida para interpretarla en la película sobre su vida.

Tras Madonna, las artistas más nominadas son Taylor Swift, con nueve candidaturas, y Carpenter y Ariana Grande, con siete cada una, en categorías como artista del año, video del año y mejor pop.

Los VMAs se están llevando a cabo en Los Ángeles con Snoop Dogg como presentador. EFE

(foto)(vídeo)