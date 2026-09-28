El fantasma de Taylor Swift persigue a Dakota Johnson en su nuevo video 'Patient Zero'

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 sep (EFE).- Taylor Swift estrenó a nivel mundial el videoclip de 'Patient Zero' sobre el escenario de los premios MTV VMAs, en el que su personaje muere y regresa como fantasma para acompañar a la nueva pareja de su esposo, interpretada por Dakota Johnson.

Ambientado en un escenario lúgubre y frío, el video, protagonizado por la propia Swift, Johnson y Colin Farrell, sigue a una mujer que vive momentos felices y de enojo en su relación, mientras otra mujer, interpretada por Swift, la refleja.

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Swift, cuyas relaciones sentimentales han sido objeto de atención mediática, retrata en el clip al personaje de Farrell como un hombre duro y egocéntrico que juzga al de Johnson por sentirse mal durante una fiesta y la culpa de querer avergonzarlo frente a los demás.

La fotografía corrió a cargo del mexicano ganador al Óscar Emmanuel 'El Chivo' Lubezki y también contó con un cameo de su también amiga cercana Cara Delevingne.

La cantante desveló el esperado clip que había anunciado apenas hace una semana, después de haber recibido el premio a mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

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En la presentación al premio la cantante se describió a si misma como "arquitecta del propio caos en el que vivo".

"La razón por lo que lo hago (dirigir) es porque ustedes, los fans, lo hacen mucho más divertido, porque de verdad les interesa", dijo la intérprete segundos antes de mostrar el video.

Este viernes, la cantante desveló cuatro canciones nuevas como parte de 'The Life of a Showgirl: The Encore', una expansión de su último álbum de estudio a manera de agradecimiento para los fans.

Swift es la segunda cantante más nominada de la noche con nueve nominaciones, tan solo por debajo de Madonna, que acumuló once de ellas.

Presentados por Snoop Dogg, los VMAs se transmiten en vivo desde Los Ángeles, California. EFE

(foto)(vídeo)