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Disparan con una pistola de perdigones a un equipo de la televisión municipal de Granada

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Un trabajador de la televisión municipal de Granada (TG7) ha resultado herido tras ser disparado en la madrugada del domingo al lunes con una pistola de perdigones cuando se encontraba junto a otros dos compañeros a las puertas de las instalaciones del medio, en el polígono El Florío.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar al presunto autor de los disparos, que iba a bordo de un vehículo que ahora se trata de localizar a través de las cámaras de seguridad que hay en la zona, según detallan a Europa Press fuentes policiales.

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Los hechos se produjeron sobre la una y cuarto de la madrugada, cuando estos tres trabajadores de TG7 estaban descargando el material tras la retransmisión de la procesión de la Virgen de las Angustias.

Según el relato de los afectados, un BMW blanco con los cristales tintados se detuvo frente a la televisión. Desde el interior, una persona bajó la ventanilla y efectuó varios disparos antes de que el vehículo huyera. El trabajador, que resultó herido en la espalda, fue trasladado por un familiar al Hospital Clínico, donde agentes de la Policía Nacional acudieron para tomarle declaración.

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Efectivos de la Policía Científica han rastreado el lugar en busca de pistas y se mantiene abierta una investigación para identificar al agresor.

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