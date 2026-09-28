Cierra editorial rusa acusada de extremismo por publicación de libros sobre homosexuales

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Moscú, 28 sep (EFE).- La editorial rusa Individuum, acusada por las autoridades de extremismo por la publicación de textos en los que se abordan relaciones homosexuales, anunció este lunes su cierre.

"Estimados señores y señoras, escribo para compartir con ustedes una noticia muy desagradable. Individuum Publishing, fundada en 2015, cerrará sus puertas tras once años de actividad", anunció el editor jefe, Alexéi Kiseliov, en un mensaje en Telegram.

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Agregó que los libros en los que el equipo de Individuum ha trabajado en los últimos meses "se publicarán sin duda".

"Ahora están en manos de otras editoriales", precisó sin dar detalles sobre el motivo del cierre, que tiene lugar en medio de una campaña contra las editoriales independientes en este país.

El Ministerio de Justicia ruso declaró como agentes extranjeros a los propietarios de Individuum por la publicación de la novela 'Un verano en el campamento', de Katerina Silvanova y Elena Malisova, que trata sobre una relación homosexual entre un adolescente ruso y otro ucraniano.

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Además, en mayo de 2025, la policía rusa detuvo a 11 empleados de la editorial rusa Eksmo -que adquirió en 2023 parte de Individuum-, incluyendo a su director, Anatoli Noroviatkin.

El motivo fueron las acusaciones de extremismo relacionadas con la propaganda LGTBI por la publicación de determinados libros a través de otra editorial recientemente adquirida por Eksmo, Popcorn Books.

'Un verano en el campamento' se convirtió en uno de los libros más vendidos en Rusia en 2022.

En total, Individuum ha publicado más de un centenar de libros en los últimos 11 años. En noviembre de 2023 el Tribunal Supremo ruso declaró extremista el movimiento LGTBI. EFE