Batista dice que confía en su trabajo y en los jugadores de Costa Rica tras caer con Haití

Guardar

San José, 27 sep (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, afirmó este domingo tras perder 2-0 con Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf y acumular seis partidos sin ganar al frente de la selección tica, que confía "a muerte" en su trabajo y en los jugadores.

"Tengo toda la fuerza. Confío a muerte en mi trabajo y en el grupo", dijo Batista en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Kingston, Jamaica, donde Haití juega como local debido a los problemas de inseguridad que atraviesa ese país.

PUBLICIDAD

Batista, quien respondió escuetamente las preguntas que le formularon, dijo que la única forma de salir del bache es "trabajando" y sobre la pregunta de si va a continuar en el cargo contestó que "mañana hay que entrenar".

"Hay cosas que me gustan. Estoy dolido con el resultado. Hay cosas futbolísticas que se han hecho bien pero cuando perdés ves todo negativo", declaró.

Batista comenzó a dirigir a Costa Rica en marzo pasado y desde entonces perdió cinco partidos (Irán, Inglaterra, Colombia, Curazao y Haití) y empató uno (Jordania).

El entrenador dijo que saca de su proceso los partidos amistosos de marzo contra Irán y Jordania porque conoció a los jugadores "en el avión" y los de junio contra Inglaterra y Colombia porque considera que el equipo costarricense no estaba preparado para enfrentar a rivales de ese calibre.

PUBLICIDAD

Con su derrota de este domingo contra Haití y la del pasado jueves en casa contra Curazao (3-4) en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones, la selección de Costa Rica quedó con escasas posibilidades de clasificarse a los cuartos de final del torneo, pues el formato de esta fase está compuesto por solo 4 partidos para cada selección.

Para pelear por uno de los dos boletos del grupo a los cuartos de final, Costa Rica debe ganar sus dos siguientes encuentros, ante Nicaragua el próximo jueves en Managua, y el domingo en casa de nuevo contra Haití, y asimismo esperar una combinación de resultados de los otros equipos. EFE

PUBLICIDAD