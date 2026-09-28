28/09/2026 Fútbol.- Aficiones Unidas reclama la final del Mundial 2030 para España. Aficiones Unidas ha presentado este lunes en el Montepío de Conductores de Sevilla el inicio de la campaña de apoyo para que la final de próximo Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay, se celebre en territorio nacional. DEPORTES AFICIONES UNIDAS

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Aficiones Unidas ha presentado este lunes en el Montepío de Conductores de Sevilla el inicio de la campaña de apoyo para que la final de próximo Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay, se celebre en territorio nacional.

Un acto al que asistieron el presidente de Aficiones Unidas, José A. Hidalgo, junto a los presidentes de la Federación de Peñas del Real Betis Balompié y de la Federación de Peñas Sevillistas. Y una campaña que coincide con el partido entre España y Croacia que se disputa mañana, martes 29 de septiembre, en el Estadio Sánchez Pizjuán.

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Aficiones Unidas prevé que la campaña continúe hasta que la FIFA acuerde dónde se celebrará la final del 2030. En ella, las 33 Federaciones de Peñas que pertenecen a Aficiones Unidas, que agrupan más de 4.000 peñas y más de 400.000 peñistas, van a ser altavoces de esta acción con la distribución de 10.000 bufandas con el lema en castellano y en inglés.

Asimismo, Aficiones Unidas ha invitado a todos los estamentos del fútbol, y a toda la sociedad española, a sumarse a la campaña con los hashtags #2030lafinalenEspaña y #2030thefinalinSpain.