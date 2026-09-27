Trump insinúa que sustituirá la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

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Washington, 27 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este domingo que construirá una piscina en el lugar que ocupa actualmente la sala de prensa de la Casa Blanca, en medio de su nueva ofensiva contra los medios de comunicación.

El republicano publicó en su red Truth Social una imagen dividida en dos: una fotografía de la actual sala de prensa, acompañada del mensaje "antes", y una recreación de una piscina con el texto "después".

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Sobre la primera imagen aparece además el mensaje "noticias falsas", mientras que la piscina recreada, decorada con los característicos adornos dorados que gustan a Trump, estaría dedicada al expresidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945).

La actual sala de prensa de la Casa Blanca funciona desde 1970 y fue construida sobre la antigua piscina cubierta que Roosevelt mandó instalar en 1933.

El mensaje de Trump se produce en medio de su nueva ofensiva contra la prensa, después de que la semana pasada vetara el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS Now y al periódico Politico, disconforme con la cobertura que realizan de su Administración.

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Un juez ordenó el jueves que los medios recuperaran su acceso a la Casa Blanca después de que denunciaran una vulneración de la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Sin embargo, Trump excluyó el sábado a CNN de viajar a bordo del avión presidencial Air Force One durante un viaje a Tennessee, pese a que la cadena era la encargada, por turno rotatorio, de tomar y distribuir las imágenes del desplazamiento al resto de medios. EFE

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