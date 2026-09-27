Tribunal de EEUU permite a fondo pedir embargos por expropiación de Aerolíneas Argentinas

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Buenos Aires, 27 sep (EFE).- Una jueza de Estados Unidos falló en contra de Argentina al autorizar al fondo de inversión Titan Consortium solicitar embargos o medidas de ejecución sobre activos argentinos para hacer efectivo el pago de una millonaria compensación relacionada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral concretada a inicios de 2009.

Fuentes de la Procuración del Tesoro -cuerpo de abogados del Estado argentino- confirmaron este domingo a EFE el fallo y señalaron que “el Gobierno está analizando todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de esta sentencia en la economía de todos los argentinos”.

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La jueza Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, consideró que ya había transcurrido un “plazo razonable desde la entrada en vigor de la sentencia” para que Titan pudiera iniciar acciones destinadas a cobrarla.

La orden judicial, con fecha del 25 de septiembre, autoriza a Titan a solicitar el embargo o la ejecución de activos de Argentina de acuerdo con la legislación estadounidense, pero no supone, por sí misma, el embargo inmediato de un activo determinado.

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A partir de una ley aprobada por el Parlamento a finales de 2008, el Estado argentino concretó en enero de 2009 la expropiación al grupo español Marsans de la compañía aérea, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) tras entrar en una severa crisis financiera.

Marsans presentó entonces una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (Ciadi), tribunal dependiente del Banco Mundial que en 2017 condenó al país suramericano a pagar una compensación de 321 millones de dólares más intereses.

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Marsans vendió los derechos de litigio a Burford Capital, firma británica que, a su vez, los transfirió luego al fondo belga Titan Consortium, que en 2021 presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo del Ciadi ante un tribunal de Columbia.

En 2024 la Justicia estadounidense rechazó la aplicación del plazo de prescripción de tres años invocado por Argentina y resolvió que el plazo aplicable era de doce años.

En 2025, Argentina apeló ese fallo y, el 21 de julio de este año, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia e indicó que el monto a pagar era de 390,9 millones de dólares y este viernes habilitó a Titan a solicitar los embargos. EFE

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