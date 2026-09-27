Balcerowski y Batemon, mejores jugadores de la jornada inaugural en la liga española

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Madrid, 27 sep (EFE).- Olek Balcerowski, pívot polaco del Barça, y James Batemon, estrella estadounidense del iLERNA Lleida, han sido elegidos Mejores Jugadores (MVP) de la primera Jornada de la Liga Endesa 2026-27 tras sumar ambos 30 créditos de valoración en las respectivas victorias de sus equipos.

El interior azulgrana, de 25 años y con 159 partidos en ACB, se estrena como Jugador de la Jornada después de batir sus topes personales de puntos (21) y valoración (30). No falló ningún lanzamiento al acertar con sus tres tiros libres y sus nueve canastas de dos puntos.

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Se trata de la mayor anotación sin fallo de un jugador del Barça en la última década, destacó la ACB en un comunicado, ya que desde Petteri Koponen, en 2016, ningún barcelonista había firmado una actuación similar.

Además, completó su gran partido con seis rebotes, dos tapones, una recuperación y dos faltas recibidas en los 21:08 minutos que jugó.

La misma valoración obtuvo James Batemon, con una destacada actuación en el triunfo de su equipo en el Roig Arena frente al Valencia Basket que fue de menos a más hasta firmar una segunda mitad pletórica en la que acumuló 28 de sus 30 créditos.

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En total, firmó 23 puntos (16/17 desde la línea de personal, 2/4 en tiros de dos y 1/6 en triples), cinco asistencias, tres rebotes, una recuperación y forzó diez faltas en los 21:55 minutos que estuvo sobre el parqué. Se trata de la tercera vez que Batemon recibe el reconocimiento de Jugador de la Jornada en Liga Endesa, tras conseguirlo también en las Jornadas 12 y 17 de la pasada temporada 2025-26. EFE