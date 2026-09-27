Agencias

Las cenizas del Etna provocan el cierre del Aeropuerto de Catania

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Las autoridades italianas han informado este domingo del cierre del Aeropuerto de Catania para todas las llegadas y salidas debido a la presencia de cenizas expulsadas por el volcán Etna.

El aeropuerto quedará cerrado hasta las 12.00 horas del lunes, según ha informado la empresa que gestiona el aeropueto, SAC, y recoge la prensa italiana.

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La presencia de cenizas y de viento han provocado el cierre del espacio aéreo del sector C1, según SAC, que insta a los pasajeros a comprobar el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

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