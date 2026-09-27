Miles de personas lloran al exlíder de Hizbulá dos años después de su asesinato por Israel

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Beirut, 27 sep (EFE).- Miles de simpatizantes del grupo chií Hizbulá se congregaron este domingo en los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, para llorar y recordar a Hasán Nasrala, el difunto y carismático líder del movimiento libanés que fue asesinado hoy hace dos años por Israel.

Una multitud de personas se congregó en el mausoleo en el que se encuentra enterrado Nasrala, así como en sus alrededores, vestida de negro y portando banderas de Hizbulá e imágenes de su líder asesinado por Israel el 27 de septiembre de 2024 en el mismo Dahye, que ha sido objetivo de intensos bombardeos israelíes en los últimos años.

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Nasrala estuvo al frente de la organización durante más de tres décadas hasta ese año, cuando el grupo estaba en conflicto con Israel en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza y derivó en una ofensiva militar israelí a gran escala contra todo el Líbano, además de una invasión terrestre del sur del país.

Tras su muerte y el asesinato días después de Hashem Safi al Din, el que iba a ser su sucesor, el grupo eligió el 29 de octubre de 2024 a Naim Qassem como nuevo secretario general.

La guerra alcanzó un punto de inflexión en noviembre de 2024, cuando un acuerdo de alto el fuego detuvo la violencia a gran escala pero no los bombardeos israelíes contra el Líbano, aunque el fuego se reanudó el 2 de marzo de 2026, cuando Hizbulá volvió a atacar el norte de Israel en solidaridad con Irán tras la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

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Con las capacidades de Hizbulá diezmadas por el anterior conflicto, la nueva ofensiva de Israel ha provocado hasta el momento la muerte de más de 4.300 personas y ha desplazado a más de un millón solo en territorio libanés, mientras que ha llevado al Gobierno del Líbano a insistir en el desarme del grupo.

Durante un discurso con motivo del segundo aniversario de la muerte de Nasrala, el actual líder de Hizbulá afirmó este domingo que el movimiento libanés no se desarmará hasta que las tropas de Israel se retiren de las zonas que ocupan en el sur del Líbano. EFE

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(foto)(vídeo)