Sordo (CCOO) pide medidas contundentes para evitar que los fondos de inversión acaparen el mercado de vivienda

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado a que el Gobierno apruebe un decreto de vivienda con medidas "muy contundentes" para evitar que los fondos de inversión y los fondos buitres "acaparen" el mercado y "encarezcan los alquileres".

En declaraciones a TVE desde la acampada de la Puerta del Sol de Madrid para reclamar vivienda digna, Sordo ha explicado que el sindicato no cuenta con información sobre el decreto que prepara el Ejecutivo ni forma parte de la negociación, pero ha defendido que es necesario adoptar "medidas urgentes" a largo y corto plazo para evitar situaciones como la de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado miércoles en el distrito madrileño de Retiro.

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"Creo que hay que evitar la acaparación de viviendas de los fondos de inversión, algunos de los usos turísticos que se hacen, que están encareciendo el precio de las viviendas; y evidentemente evitar los desahucios", ha expuesto.

Sordo, que ha mostrado su apoyo a la movilización ciudadana, también ha exigido al conjunto de administraciones "políticas muy ambiciosas" que aborden los precios del alquiler y de las hipotecas, ya que acaparan "buena parte de los salarios de millones de españoles". "La juventud trabajadora tiene unos problemas enormes para emanciparse, la edad media de emancipación es de 30", ha apuntado.

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Preguntado por si CCOO ve viable una huelga general, Sordo ha afirmado que el sindicato "no se cierre a ningún escenario de lucha y movilización". "Nosotros lo que planteamos es que el decreto sea ambicioso, presionar sobre la convalidación del decreto si tiene buenos contenidos y a partir de ahí quedan muchas cosas por hacer", ha dicho.

Cientos de personas han acampado en la Puerta del Sol para reclamar, entre otras cuestiones, la aprobación del 'decreto Maricarmen'. En el emblemático enclave madrileño se han instalado ya más de treinta tiendas de campaña y se ha habilitado un punto de avituallamiento para dar cobertura a los asistentes.

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