Agencias

Israel revoca el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Cisjordania

Guardar

Jerusalén, 27 sep (EFE).- El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció este domingo que Israel revocará el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Ramala, Cisjordania, en respuesta a las sanciones comerciales impuestas por este país a los asentamientos israelíes en este territorio ocupado, ilegales según el derecho internacional.

"El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, informó a la embajada holandesa en Israel que los diplomáticos holandeses que operan en Ramala deberán devolver su documentación diplomática emitida por Israel en un plazo de siete días. Transcurrido este período, expirarán los privilegios e inmunidades diplomáticas que les otorga el Estado de Israel", informó su oficina en un comunicado.

PUBLICIDAD

La nota sostiene que si los Países Bajos desean seguir representando los intereses de los ciudadanos palestinos, deberán hacerlo "desde el territorio de la Autoridad Palestina". EFE

Últimas Noticias

Empresarios piden al Parlamento de Panamá rectificar los cambios a una reforma electoral

Infobae

Javier Tebas: "La transparencia y reglas iguales para todos son imprescindibles para proteger la integridad"

Javier Tebas: "La transparencia y reglas iguales para todos son imprescindibles para proteger la integridad"

Detienen en Colombia a la esposa e hija del narco ecuatoriano Fito, líder de Los Choneros

Infobae

Comunidad acusa a Interior de permitir la acampada de Sol y "lavarse las manos" al pedir que desaloje Policía Municipal

Comunidad acusa a Interior de permitir la acampada de Sol y "lavarse las manos" al pedir que desaloje Policía Municipal

La Policía desaloja el asentamiento de los alrededores de la desaladora de Ceuta y reagrupa a varios inmigrantes

La Policía desaloja el asentamiento de los alrededores de la desaladora de Ceuta y reagrupa a varios inmigrantes