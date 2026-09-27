Israel revoca el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Cisjordania

Guardar

Jerusalén, 27 sep (EFE).- El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció este domingo que Israel revocará el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Ramala, Cisjordania, en respuesta a las sanciones comerciales impuestas por este país a los asentamientos israelíes en este territorio ocupado, ilegales según el derecho internacional.

"El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, informó a la embajada holandesa en Israel que los diplomáticos holandeses que operan en Ramala deberán devolver su documentación diplomática emitida por Israel en un plazo de siete días. Transcurrido este período, expirarán los privilegios e inmunidades diplomáticas que les otorga el Estado de Israel", informó su oficina en un comunicado.

PUBLICIDAD

La nota sostiene que si los Países Bajos desean seguir representando los intereses de los ciudadanos palestinos, deberán hacerlo "desde el territorio de la Autoridad Palestina". EFE