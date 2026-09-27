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Varias mujeres detenidas en Afganistán por no cumplir con el código de vestimenta talibán

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Las autoridades talibán que gobiernan Afganistán han confirmado este domingo la detención de varias mujeres y niñas en la capital, Kabul, y en la provincia de Herat por el "grave delito" de incumplir con el código de vestimenta que impone el burka a las mujeres.

Un portavoz del Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saifudin Jaibar, ha confirmado los arrestos por este "grave delito" porque la ley obliga a las mujeres a cubrirse de cuerpo entero, según recoge la televisión Amu TV.

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"No cumplir con el hiyab es un delito muy grave. El hiyab es una obligación religiosa y las leyes en vigor en Afganistán contemplan que una mujer musulmana debe cumplir con el hiyab. Debe cubrirse del pelo a las uñas de los pies", ha explicado.

El sábado circularon noticias de la detención de ocho mujeres en Herat. Las mujeres pasaron la noche detenidas y fueron liberadas por la mañana tras un compromiso y el pago de una fianza.

No es la primera vez que se realizan detenciones en de mujeres y niñas en Afganistán por su vestimenta, hecho criticado por organizaciones de derechos humanos afganas e internacionales.

Tras recuperar el poder en agosto de 2021 los talibán han impuesto una serie de restricciones a las mujeres, como la prohibición de cursar estudios secundarios o universitarios, restringir los puestos de trabajo a los que tienen acceso o su participación en la vida pública.

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