Extinguen cuatro incendios forestales en la sierra y la Amazonía de Perú

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Lima, 27 sep (EFE).- Cuatro incendios forestales que se habían desatado en localidades de las regiones andinas de Arequipa, Pasco y Puno, así como en la amazónica Ucayali, fueron extinguidos por brigadas especializadas, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en un comunicado que en el combate de los incendios participaron bomberos, policías, miembros del serenazgo (guardia municipal), representantes de gobiernos locales y pobladores.

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El fuego se registró entre el viernes y el sábado último en los distritos de Madrigal, en la región sureña de Arequipa; Corani, en la también sureña de Puno; Yarinacocha, en la amazónica Ucayali; y Huariaca, en la centro andina de Pasco.

El Indeci precisó que el incendio en Madrigal fue extinguido por agentes de la Policía Nacional, personal de la municipalidad y pobladores, mientras que en Corani participaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y del gobierno local.

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En Yarinacocha, el fuego fue sofocado por bomberos y miembros del municipio del distrito, y en Huariaca por personal de la oficina de gestión del riesgo de desastres y serenos municipales, policías y pobladores.

El organismo añadió que en ninguna de las emergencias se reportaron daños personales, aunque el fuego consumió 20 hectáreas de cobertura natural y aún se está elaborando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa este tipo de siniestros en diferentes regiones del país, en coordinación con los centros de emergencia y las autoridades locales, para decidir las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada. EFE

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