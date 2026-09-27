Al menos dos palestinos muertos por disparos del Ejército israelí en Jan Yunis (Gaza)

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Al menos dos civiles palestinos han perdido la vida a última hora de este domingo tras ser alcanzados por disparos de las fuerzas israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, ha informado la agencia palestina de noticias Wafa citando fuentes médicas.

Una de las víctimas ha fallecido en una zona fuera de control israelí en el centro de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a causa de las heridas sufridas por disparos de las fuerzas de Israel, según ha notificado el Complejo Médico Nasser a la citada agencia.

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En paralelo, otro palestino ha muerto, también por disparos del Ejército hebreo, en Al Tawam, en norte de la ciudad de Gaza, de acuerdo con los servicios de ambulancia y emergencias del enclave.

Estos dos fallecimientos elevan a cuatro el número de palestinos muertos desde la mañana de este domingo en el conjunto del territorio gazatí, donde además otras doce personas han resultado heridas de diversa consideración.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo domingo a 1.417 los muertos y a 4.964 los heridos por ataques israelíes desde el citado alto el fuego, incluidos dos fallecidos y once heridos durante el último día. A ello se suman 834 cadáveres recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha recalcado además en un comunicado publicado a través de redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 74.018 muertos y 175.079 heridos, si bien ha manifestado que aún hay víctimas tiradas en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados por las fuerzas israelíes.